Čuvari banatske tradicije u Vojvodincima: Udruženju žena Vrščanke uručeno posebno priznanje za doprinos kulturi

U naselju Vojvodinci uspešno je održana tradicionalna etno-manifestacija „Žena stub tradicije iz Banata“. Ovaj prepoznatljivi događaj slavi ključnu ulogu žena u očuvanju kulturne baštine, starih običaja i autentične gastronomije ovog dela Vojvodine.

Među brojnim učesnicima, poseban utisak ostavile su članice Udruženja žena „Vrščanke“ iz Vršca. One su na manifestaciji prikazale tradicionalne banatske specijalitete, sa posebnim akcentom na umeće pripreme domaće mešene pogače i učešće u takmičenju u mešanom kotliću.

Veliko priznanje za vredne Vrščanke

Kao kruna njihovog truda i posvećenosti očuvanju korena, organizatori iz Udruženja žena „Selo Vojvodinci“ uručili su vršačkom udruženju svečanu zahvalnicu.

„Sa velikim zadovoljstvom učestvovale smo na ovoj manifestaciji koja na pravi način slavi značaj žena u očuvanju tradicije, kulture i običaja našeg kraja. Uručena zahvalnica za nas predstavlja veliko priznanje, ali i snažan podstrek da nastavimo da čuvamo i ponosno promovišemo bogatu nematerijalnu baštinu Banata“, poručile su članice UŽ „Vrščanke“.

Ukus, tradicija i zajedništvo

Manifestacija u Vojvodincima još jednom je potvrdila status važnog čuvara narodnog stvaralaštva. Pored izložbenih štandova sa rukotvorinama i tradicionalnim slanim i slatkim đakonijama, događaj je obeležilo veliko gostoprimstvo domaćina i povezivanje udruženja sa teritorije celog regiona.

Predstavnice Vršca su iskoristile priliku da upute veliku zahvalnost organizatorima na toplom prijemu i besprekornoj realizaciji događaja, uz obećanje da će i narednih godina biti stub ovakvih okupljanja.

(Pančevac/S.L)