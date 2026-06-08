Izabela Lupulesku potpisala za francuski Mec

Uzdinka Izabela Lupulesku, stonoteniska reprezentativka Srbije, učesnica Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine i nesuđena učesnica Igara u Tokiju 2021, osvajačica brojnih značajnih trofeja na svetskoj i evropskoj sceni i dugogodišnja članica samog vrha nacionalnih rang-lista, potpisala je ugovor sa višestrukim šampionom Francuske i vicešampionom Evrope, klubom Metz TT, jednim od najtrofejnijih i najambicioznijih stonoteniskih kolektiva na Starom kontinentu.

Stonoteniski klub „Unirea“ iz Uzdina je svoju prvu titulu prvaka Jugoslavije u muškoj konkurenciji osvojio u sezoni 1985/86, pre tačno četiri decenije, na impresivan način.

Ekipa koju je predvodio uzdinski trener Ionica Bosika, sa domacim igračima poput I. Lupuleskua, Marana, Petroja, Kozokara, Miklje i drugih, suvereno je dominirala tadašnjom elitom jugoslovenskog stonog tenisa u zemlji od gotovo dvadeset miliona stanovnika. Na putu do titule savladani su Vjesnik iz Zagreba, Olimpija iz Ljubljane, Zadar, Bosna iz Sarajeva, Spartak iz Subotice, Vojvodina iz Novog Sada, Vojvodina iz Bačkog Gradišta i brojni drugi renomirani klubovi.

Od kraja sedamdesetih godina prošlog veka, Uzdin je prerastao u jedan od centara jugoslovenskog stonog tenisa, dok je Unirea, uz podršku svojih vernih navijača, postala gotovo neosvojiva tvrđava. Iz takvog sportskog ambijenta izrasli su brojni uspešni stonoteniseri, kao i istaknuti treneri koji su svoje znanje i iskustvo prenosili širom Srbije, Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država.

Zahvaljujući entuzijazmu i radu generacija ping-pongaša iz ovog južnobanatskog mesta u opštini Kovačica, nastala su još dva stonoteniska kluba, kao i ženski kolektiv koji je sredinom prethodne decenije bio među najboljima u Srbiji, predvođen upravo Izabelom Lupulesku.

Njen prelazak u jedan od vodećih evropskih klubova potvrđuje kontinuitet uspeha i predstavlja dokaz da se istrajnošću, posvećenošću treningu i kvalitetnim nastupima na najvažnijim domaćim i međunarodnim takmičenjima sportski snovi mogu pretvoriti u stvarnost.

(Pančevac/RTV Kovačica/Autor: Jan Špringel)

Uzdinka Izabela Lupulesku o stonom tenisu