Bogat program Doma kulture u Glogonju: Od festivala u Sokobanji do povratka Festivala rumunske muzike nakon 27 godina

GLOGONJ – Dom kulture „Mladost“ Glogonj i ove godine nastavlja sa realizacijom bogatog kulturnog i zabavnog programa. Poseban fokus u prethodnom periodu stavljen je na rad sa najmlađima i dečju folklornu sekciju koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj članova i niže uspehe širom zemlje.

Mlade folkloraše u narednom periodu očekuju značajni nastupi, a prvi na redu je Međunarodni festival folklora „Dživdžan“ u Sokobanji. Direktor Doma kulture „Mladost“, Slavko Jovanoski, podsetio je da ih za ovaj festival vežu prelepe uspomene jer su prošle godine tamo osvojili pehar za najbolji scenski nastup. Odmah nakon toga, već 10. juna, svi folklorni ansambli iz Glogonja održaće zajednički koncert u Gerontološkom centru u Pančevu. Ovi nastupi dolaze kao kruna izuzetno aktivne sezone tokom koje je sekcija nastupala u Novom Sadu, Ivanovu, Opovu, kao i na prestižnom festivalu „Zlatni opanak“ u Valjevu, gde su se takođe okitili laskavim priznanjem.

Letnji meseci u Glogonju biće u znaku velikih i tradicionalnih manifestacija za koje su pripreme uveliko u toku. Selo se polako spremno organizuje za obeležavanje seoske slave Petrovdan, koja će doneti bogat višednevni program uz učešće svih lokalnih udruženja i klubova. Najveća ekskluziva ove sezone svakako je veliki Festival rumunske muzike i folklora u Vojvodini, koji će se od 20. do 22. avgusta, nakon čak 27 godina čekanja, ponovo održati upravo u Glogonju. Tokom celog jula i avgusta, kulturni život biće prilagođen i najmlađim meštanima za koje se spremaju raznovrsne dečje predstave, koncerti, kreativne radionice i promocije knjiga.

(Pančevac)