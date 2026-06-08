Glogonj u četvrtak ostaje bez gasa: Najavljen osmočasovni prekid isporuke za celo selo

GLOGONJ / PANČEVO – Meštani Glogonja u četvrtak, 11. juna 2026. godine, privremeno će ostati bez snabdevanja prirodnim gasom. Javno preduzeće „Srbijagas“ uputilo je zvanično obaveštenje Gradskoj upravi – Poslovnom prostoru Glogonj, u kojem se navodi da će isporuka biti obustavljena za celo selo.

Prema informacijama iz Sektora za trgovinu gasom, prekid u snabdevanju trajaće u periodu od 10 do 18 časova.

Razlog za ovaj osmočasovni prekid na kompletnoj mreži u Glogonju su neophodni radovi na priključenju dela izmeštenog gasovoda. Isključenje se sprovodi u skladu sa članom 26. Uredbe o uslovima za isporuku prirodnog gasa, a nadležni apeluju na sve potrošače u selu da prilagode svoje aktivnosti ovom rasporedu.

(Pančevac/S.L)