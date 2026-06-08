Tempo i Partizan podelili bodove u Sefkerinu uz čak 10 pogodaka

SEFKERIN / ULJMA – Spektakularnom fudbalskom predstavom i pravom revijom golova spuštena je zavesa na prvenstvenu sezonu u Sefkerinu. Domaći FK „Tempo“ i gosti iz FK „Partizan“ iz Uljme odigrali su nerešeno 5:5, u meču koji nije imao rezultatski pritisak, ali je publici doneo vrhunsku zabavu.

Budući da utakmica nije odlučivala o plasmanu, oba tima su na teren izašla rasterećena, što je rezultiralo otvorenim, napadačkim fudbalom i sa čak deset postignutih pogodaka. U redovima gostujuće ekipe iz Uljme briljirao je Milan Popov sa dva postignuta gola, dok su se po jednom u listu strelaca upisali Nemanja Dimitrijević, Petar Omorac i Danilo Živojnov.

Nakon uzbudljivih 90 minuta i fer-plej igre na terenu, druženje je nastavljeno u popularnom „trećem poluvremenu“. Sportski prijatelji iz Sefkerina pokazali su se kao izuzetni domaćini, priredivši zajedničku večeru i druženje uz piće za obe ekipe. Iz uprave i tima crno-belih iz Uljme uputili su veliko hvala domaćinima na sjajnom gostoprimstvu, uz želje da FK „Tempo“ u narednoj takmičarskoj sezoni ostvari sve zacrtane ciljeve.

(Pančevac/S.L)