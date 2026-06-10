Kulinarski spektakl u Sakulama: 27 ekipa kuvalo ovčiji paprikaš i beli čobanac

SAKULE – U organizaciji Asocijacije za očuvanje starih jela – Kuvari otvorene vatre, u Sakulama je uspešno održana druga po redu kulinarska manifestacija „Ukus prošlih vremena”. Ovogodišnji gastronomski događaj okupio je čak 27 ekipa koje su u takmičarskom delu odmerile snage u pripremi dva tradicionalna specijaliteta: ovčijeg paprikaša i belog čobanca, dok su posetioci mogli da uživaju i u brojnim drugim banatskim kulinarskim đakonijama, prenosi Glas Opova.

Pored takmičenja, manifestacija je imala i edukativni karakter. Tokom događaja primljeni su i novi članovi u Asocijaciju, pa su tako Goran Stanojev iz Sakula i Mihalj Bačo, poznati kuvar velikih kazana, svečano dobili lente i velike okovratne medalje, čime su ušli u krug licenciranih članova žirija sa sertifikatom. Stručni žiri, koji su činili Vera Latovljev, Otilia Damjanović, Marija Margit i Žarko Patuška, imao je težak zadatak da izabere najbolje među vrsnim kuvarima.

U kategoriji ovčijeg paprikaša pobedu je odneo Šandor Koso iz Zrenjanina, drugo mesto pripalo je Udruženju „Zlatne ruke” iz Sakula, dok je treću poziciju zauzeo Čaba Selmeši iz Mihajlova. Kada je reč o belom čobancu, po oceni žirija najbolji kotlić skuvao je Dragan Lukić, vicešampionsko mesto osvojio je Nemanja Adamov iz Sakula, a treće mesto pripalo je Dušanu Dobriću iz Vilova.

Ispred organizatora, Sava Kovački se javno zahvalio na nesebičnoj podršci lokalnim sponzorima i Opštini Opovo, koji su prepoznali značaj ove manifestacije za očuvanje tradicije i pomogli da se ona uspešno realizuje i ove godine.

(Pančevac/Glas Opova)