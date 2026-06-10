Eko-akcija u Beloj Crkvi: Očišćeno dno jezera Šljunkara
BELA CRKVA – Pod okriljem Henkelove „Pro Nature” linije proizvoda i u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS), u Beloj Crkvi je uspešno nastavljen veliki ekološki projekat pod nazivom „Volim reku, a ti?”, prenosi sajt BCinfo.
U okviru ove akcije, članovi Kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva”, uz pomoć gostiju iz Pančeva i volontera Crvenog krsta, zaronili su u jezero Šljunkara kako bi sa dna uklonili sav otpad koji je tamo završio nesavesnim ponašanjem pojedinaca.
Aleksandra Radovanović je ispred organizatora istakla višegodišnji kontinuitet i odlične rezultate ove kampanje:
Dragan Perošević iz Kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva” naglasio je da ove akcije direktno utiču i na bezbednost samih kupača pred nastupajuću letnju sezonu:
Sav prikupljeni otpad bezbedno je izvučen na površinu i odložen na propisan način. Zajednička poruka svih učesnika i volontera upućena meštanima i turistima jeste da budu savesni i da ostave jezero jednako čistim kao što su ga i zatekli, dok su ronioci obećali da će sa čišćenjem dna nastaviti i u budućnosti.
(Pančevac/BCinfo)