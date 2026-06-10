Eko-akcija u Beloj Crkvi: Očišćeno dno jezera Šljunkara

BELA CRKVA – Pod okriljem Henkelove „Pro Nature” linije proizvoda i u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS), u Beloj Crkvi je uspešno nastavljen veliki ekološki projekat pod nazivom „Volim reku, a ti?”, prenosi sajt BCinfo.

U okviru ove akcije, članovi Kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva”, uz pomoć gostiju iz Pančeva i volontera Crvenog krsta, zaronili su u jezero Šljunkara kako bi sa dna uklonili sav otpad koji je tamo završio nesavesnim ponašanjem pojedinaca.

Aleksandra Radovanović je ispred organizatora istakla višegodišnji kontinuitet i odlične rezultate ove kampanje:

„Ovo je sedma sezona, sedam godina, kako organizujemo akcije podvodnog čišćenja u sklopu projekta ‘Volim reku, a ti’, koji smo inicirali zajedno sa našim partnerima Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije. Bili smo vredni, bili smo prilično uspešni, jer smo u toku tog niza godina organizovali preko 30 akcija čišćenja, tokom kojih smo otklonili negde otprilike 12 tona otpada. Po statistici negde vidimo da se svest podiže i da taj naš inicijalni cilj, ili želja da se podigne svest o značaju očuvanja vodenih bogatstava naše zemlje, negde, da kažemo, ima pozitivan uticaj.”

Dragan Perošević iz Kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva” naglasio je da ove akcije direktno utiču i na bezbednost samih kupača pred nastupajuću letnju sezonu:

„Ovo je već 5–6 godina kako radimo zaredom sa Henkelom i sa SOPAS-om, a plus što i mi kao klub redovno izvodimo još dve akcije tokom godine, nevezano za ovo, tako da naši gosti su bezbedni. Već duži niz godina nemamo povreda na plažama što je jako bitno, spasilačka služba takođe postoji, tako da je sve na jednom pravom nivou. Danas imamo i goste iz Kluba za podvodne aktivnosti Pančevo, tako da ćemo na jedan lep način da prikažemo i lepotu naših jezera i da na jedan način očistimo ono što se nalazi na dnu.”

Sav prikupljeni otpad bezbedno je izvučen na površinu i odložen na propisan način. Zajednička poruka svih učesnika i volontera upućena meštanima i turistima jeste da budu savesni i da ostave jezero jednako čistim kao što su ga i zatekli, dok su ronioci obećali da će sa čišćenjem dna nastaviti i u budućnosti.

(Pančevac/BCinfo)