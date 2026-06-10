Kulinarska magija u Samošu: Od šargarepe neviđene slasne đakonije

Ovaj jedinstveni događaj okupio je brojna udruženja žena iz opštine Kovačica koja su provela dan u znaku zajedništva, druženja i učenja, dok su na lepo ukrašenim štandovima na lokalnoj pijaci izložila bogatu ponudu slatkih i slanih poslastica sa šargarepom kao glavnim sastojkom.

Program je nastavljen u Domu kulture, gde je predsednica Udruženja aktivnih žena iz Samoša, Jelena Trajković, održala edukativno predavanje o nutritivnim vrednostima šargarepe, njenoj nameni u ishrani i benefitima po zdravlje.

Ona je istakla da je ovo tek početak jedne lepe tradicije:

„Mi smo došli na ideju da svake godine predstavimo po jednu voćku ili povrće. Ove godine startujemo sa šargarepom jer je ima tokom cele godine i uvek možemo da je nađemo. Trudili smo se da sve bude vezano za nju, da napravimo raznovrsnu hranu i dekoracije, ali i da udruženja dobiju prostor da izlože svoje radove i prikažu čime se bave.”

Manifestaciju je podržala i Turistička organizacija opštine Kovačica. Direktorka Dragana Latovljev naglasila je važnost razvoja međumesnog turizma i uvođenja edukativnih sadržaja u lokalne manifestacije:

„Ovo je sjajan primer međumesnog turizma gde se naše žene međusobno posećuju. Imali smo priliku da vidimo razne namirnice i jela od šargarepe koja je izuzetno zastupljena u našoj ishrani. Ovakve manifestacije treba podržati jer uvek možemo da saznamo nešto novo. Preporuka i drugim udruženjima je da drže slične prezentacije, jer je to velika dobrobit za sve nas.”

Pored ozbiljnih tema i teške kulinarske diskusije o receptima, organizatorke su kroz šalu podelile da je u samom udruženju ipak najteža debata bila ona oko izbora – „Gospodina Šargarepe”. Manifestacija je završena uspešno, uz poruku da će udruženje i narednih godina nastaviti da promoviše domaće poljoprivredne kulture na ovako kreativan način.

Edukacija kao ključni deo manifestacije

Jelena Trajković je objasnila da će svako naredno izdanje manifestacije, uz izložbeni deo, obavezno imati i edukativnu prezentaciju o odabranoj biljnoj kulturi, što je publika u Samošu primila sa velikim oduševljenjem. Prema njenim rečima, ideja o edukaciji žena koje se bave tradicijom i gastronomijom proistekla je iz činjenice da se danas u društvu mnogo govori o osnaživanju žena, ali da je važno pružiti im i nova, praktična znanja o namirnicama koje svakodnevno koriste.

„Koliko god koristili ove biljke u kuhinji, nikada ne znamo tačno za šta sve možemo da ih upotrebimo. Mnoga istraživanja su mi pokazala da, na primer, o šargarepi svi znamo samo neke osnove. Tek kada se tema malo bolje istraži, dolazi se do mnogo više saznanja. Tako smo, na primer, naučili da je šargarepa zapravo zdravija kada je kuvana, nego kada se jede sveža”, istakla je Trajković.

Ona je najavila da će se manifestacija tradicionalno održavati u junu, mesecu koji pruža idealne uslove za promociju zrelih kultura, ali i onih koje tek niču. Iako se u udruženju već spekuliše da li će sledeće godine zvezda događaja biti višnja, trešnja ili krastavac, predsednica udruženja kroz smeh dodaje:

„Ja sam se nasmejala i rekla da nam sledeće godine stiže ‘Gospodin Brokoli’. Verujte mi, žene u prvi mah neće znati šta da spremaju od njega, ali ja ću im pronaći prave recepte. Videćemo još šta će zvanično biti naš izbor za sledeću godinu.”

Oduševljenje domaćica i apel mlađim generacijama

Pozitivne utiske sa manifestacije podelile su i same učesnice, a jedna od članica Udruženja žena iz Crepaje priznala je da je na ovom skupu naučila stvari koje nije znala tokom celog svog života:

„Naučila sam ono što nisam znala sa pune 75 godine. Kao dugogodišnja domaćica, prvo sam pomislila – kakva šargarepa, šta tu ima novo? Međutim, potpuno sam oduševljena njihovom dekoracijom, hranom i svime što se od nje može napraviti. Najviše me je fascinirala salata od šargarepe, koja je imala izuzetno zanimljiv, kiselkast ukus. Sve je bilo na vrhunskom nivou, kao da su se spremale godinu dana i tačno su znale šta rade. Sve – od dekoracije do ukusa – bilo je bukvalno za televiziju. Ja sam za ovu priliku napravila kuglof od šargarepe, koji sam odozgo ukrasila cvetićima od ovog povrća”, ponosno je izjavila ova članica.

Ona je dodala da ovakva okupljanja imaju ogroman značaj za starije sugrađanke jer im pružaju priliku za druženje i širenje mreže prijateljstava, ali je iskoristila priliku i da pošalje važnu poruku mlađim ženama:

„Među nama ima dosta članica koje su već u ozbiljnim godinama. Meni je sada za Vidovdan rođendan, a ujedno punim i tačno 20 godina kako sam aktivna članica udruženja. Zato bih poručila i poželela da nam se u što većem broju pridruže i mlađe žene, kako bismo zajedno nastavile da širimo ovu našu tradiciju.”

Da li ste znali? Kuvana šargarepa je zdravija od sveže!

Iako većina ljudi misli da je povrće najbolje jesti u sirovom stanju, predavanje na manifestaciji „Gospođa Šargarepa” otkrilo je zanimljivu kulinarsku i zdravstvenu činjenicu.

Naučna istraživanja pokazuju da kuvana šargarepa ima znatno veću hranljivu vrednost od sveže. Termičkom obradom razbija se čvrsta ćelijska struktura ovog povrća, što omogućava našem organizmu da mnogo lakše i brže apsorbuje beta-karoten (moćan antioksidans koji se u telu pretvara u vitamin A).

Da biste maksimalno iskoristili sve njene benefite, nutricionisti preporučuju da šargarepu kuvate celu, a tek nakon kuvanja je iseckate i začinite sa nekoliko kapi maslinovog ulja.

(Pančevac/RTV Kovačica)