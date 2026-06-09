Pod kontrolom požar na deponiji u Kovinu: Nasuto 330 tona zemlje

KOVIN – Požar koji je izbio na gradskoj deponiji u Kovinu uspešno je lokalizovan tokom noći, čime je sprečeno njegovo dalje širenje, saopštila je lokalna samouprava. Na terenu se nalaze sve nadležne službe, uključujući vatrogasne jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva i radnike JP „Kovinski komunalac“, koji preduzimaju sve mere za zaštitu građana i životne sredine.

Nakon što je područje zahvaćeno vatrom tretirano velikim količinama vode, u pojedinim delovima došlo je do pojave dubinskih požara jer su se žarišta spustila u dublje slojeve otpada. Zbog toga se trenutno vrši kontinuirano raskopavanje, gašenje i zatrpavanje terena, a do sada je već nasuto više od 330 tona zemlje kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje vatre.

Sve raspoložive ekipe i mehanizacija ostaju na terenu do potpune sanacije deponije. Nadležni apeluju na građane za strpljenje i razumevanje, dok će tačan uzrok izbijanja požara biti utvrđen naknadno, po završetku svih intervencija.

(Pančevac/S.L)