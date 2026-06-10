„Jača nego što misliš – Ona je brend“ okupila preduzetnice u Kovačici

U potkrovlju Galerije naivne umetnosti u Kovačici održan je panel „Jača nego što misliš – Ona je brend“, posvećen osnaživanju žena i razvoju ženskog preduzetništva.

Događaj je okupio brojne preduzetnice i žene koje žele da pokrenu ili unaprede sopstveni posao, a svoja iskustva sa prisutnima podelile su Nataša Karkuš, vlasnica cvećare, Marija Avramov, vlasnica preduzeća za proizvodnju betonskih blokova, i Matilda Dmitrović, vlasnica poljoprivrednog gazdinstva.

One su govorile o izazovima sa kojima su se susretale na poslovnom putu, preprekama koje su morale da prevaziđu, ali i o uspesima koji su potvrdili da su upornost i vera u sopstvene sposobnosti ključni za ostvarivanje ciljeva.

Razgovor je vodila popularna autorka i voditeljka TV formata „Magazin In“ Sanja Marinković, koja je kroz interaktivnu diskusiju podstakla učesnice da otvoreno govore o svojim iskustvima i značaju međusobne podrške među ženama.

Na početku skupa prisutnima se obratio predsednik opštine Kovačica Petar Višnjićki, koji je istakao da lokalna samouprava prepoznaje značaj ekonomskog osnaživanja žena.

„Žene su danas na brojnim odgovornim i rukovodećim pozicijama i svojim znanjem, posvećenošću i preduzetničkim duhom doprinose razvoju naše zajednice. Opština Kovačica podržava ovakve inicijative i ovo je samo početak snažnije podrške ekonomskom osnaživanju žena. Verujem da će žene iskoristiti sve mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i nastaviti da grade uspešne priče“, poručio je Višnjički.

Gost panela bio je i direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić, koji je prisutne upoznao sa kreditnim linijama i podsticajnim merama namenjenim ženskom preduzetništvu, ističući da postoje brojni mehanizmi podrške za razvoj i unapređenje poslovanja.

(Pančevac)