Spremni za tropsko leto: Gradsko jezero u Vršcu otvara kapije 1. jula
Užurbane pripreme na omiljenom vršačkom kupalištu ulaze u samu završnicu. Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ intenzivno radi na uređenju kompletnog kompleksa kako bi sve bilo besprekorno za zvanični početak sezone, koji je tradicionalno zakazan za 1. jul.
Kompletno osveženje kompleksa
Posetioci će ove godine uživati u vidno uređenom prostoru. Radnici su već uspešno sanirali potporni zid i potpuno sredili sportske terene. Sve travnate površine oko jezera su pokošene, a pre samog otvaranja planiran je još jedan krug košenja i finalno doterivanje celog zelenog pojasa.
Maksimalna bezbednost i čista voda
Zdravlje i bezbednost kupača su na prvom mestu. Danas je zvanično započet proces dezinfekcije jezerske vode. U narednim danima sledi:
Punjenje jezera do optimalnog nivoa
Pokretanje pumpi i sistema za cirkulaciju
Detaljno uzorkovanje vode
Rigorozna kontrola kvaliteta prema standardima
Obnova mobilijara za pun komfor
Uporedo sa pripremom vode, na terenu se popravlja i osvežava prateća infrastruktura. Intenzivno se radi na uređenju plažnog mobilijara, proveri česmi i osposobljavanju tuševa sa sanitarnom vodom. Do 1. jula, ovaj najznačajniji letnji rekreativni prostor u Vršcu biće potpuno funkcionalan i spreman da ugosti prve kupače.
(Pančevac)