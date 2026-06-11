Spremni za tropsko leto: Gradsko jezero u Vršcu otvara kapije 1. jula

Užurbane pripreme na omiljenom vršačkom kupalištu ulaze u samu završnicu. Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ intenzivno radi na uređenju kompletnog kompleksa kako bi sve bilo besprekorno za zvanični početak sezone, koji je tradicionalno zakazan za 1. jul.

Kompletno osveženje kompleksa

Posetioci će ove godine uživati u vidno uređenom prostoru. Radnici su već uspešno sanirali potporni zid i potpuno sredili sportske terene. Sve travnate površine oko jezera su pokošene, a pre samog otvaranja planiran je još jedan krug košenja i finalno doterivanje celog zelenog pojasa.

Maksimalna bezbednost i čista voda

Zdravlje i bezbednost kupača su na prvom mestu. Danas je zvanično započet proces dezinfekcije jezerske vode. U narednim danima sledi:

Punjenje jezera do optimalnog nivoa

Pokretanje pumpi i sistema za cirkulaciju

Detaljno uzorkovanje vode

Rigorozna kontrola kvaliteta prema standardima

Obnova mobilijara za pun komfor

Uporedo sa pripremom vode, na terenu se popravlja i osvežava prateća infrastruktura. Intenzivno se radi na uređenju plažnog mobilijara, proveri česmi i osposobljavanju tuševa sa sanitarnom vodom. Do 1. jula, ovaj najznačajniji letnji rekreativni prostor u Vršcu biće potpuno funkcionalan i spreman da ugosti prve kupače.

(Pančevac)