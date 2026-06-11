Vršac postaje centar svetske tradicije: Počinje 27. Međunarodni festival folklora „Vršački venac”!

Vršac će od 5. do 9. jula biti prestonica svetske kulture i tradicionalne igre, ugostivši deset vrhunskih ansambala iz zemlje i inostranstva na 27. Međunarodnom festivalu folklora „Vršački venac“. Zvanični festivalski program održaće se na velikoj bini u samom centru grada, pod pokroviteljstvom Grada Vršca i u organizaciji Kulturnog centra Vršac.

Spektakularno otvaranje i učesnici sa tri kontinenta

Festival startuje u petak, 5. jula, revijalnim programom u kojem će svoje umeće prikazati juniorski i seniorski ansambli lokalnih kulturno-umetničkih društava. Glavni takmičarski i revijalni deo programa zakazan je od ponedeljka, 6. jula, do srede, 8. jula.

Ove godine publika će uživati u nastupima ansambala koji dolaze iz:

Kolumbije

Grčke

Mađarske

Slovačke

Češke

Rumunije

Kanade (SKUD „Oplenac“)

Srbije (domaćin GKUD „Laza Nančić“)

Bogata povorka, Etno sajam i radionice

Pored glavnih nastupa na bini, manifestaciju će pratiti atraktivni prateći sadržaji. U ponedeljak, 6. jula, ulicama Vršca proći će tradicionalna, koloritna svečana povorka svih učesnika.

Učesnici iz inostranstva imaće priliku da kroz posebne radionice nauče korake jedne tradicionalne srpske igre. Istovremeno, Turistička organizacija Vršac organizovaće Etno sajam i prateće izložbe narodne radinosti, rukotvorina i lokalnih specijaliteta.

(Pančevac)