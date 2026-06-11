Matija Lukić rešetao mrežicu: Kadeti Srbije pobedom nad Slovenijom počeli operaciju „Istanbul”!

U17 košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će se održati u Istanbulu od 27. juna do 5. jula. Izabranici selektora Stevana Mijovića, koji na ovaj šampionat stižu sa titulom aktuelnih prvaka Evrope, odigrali su prve dve kontrolne utakmice na Divčibarama protiv selekcije Slovenije, prenosi RTV Kovačica.

Lukić predvodio „orliće” u prvoj proveri

U prvom pripremnom susretu, Srbija je ubedljivo savladala vršnjake iz Slovenije rezultatom 88:70. Najefikasniji igrač u našem nacionalnom timu bio je košarkaš španske Saragose, Matija Lukić, koji je postigao 20 poena, zabeležio šest skokova i upisao četiri asistencije. U drugom meču protiv istog rivala, selektor Mijović je na teren izveo potpuno drugačiju petorku i sastav, što je rezultiralo minimalnim porazom Srbije od 66:67.

Put od Beograda do Vršca i Kine

Nakon uspešne prve faze na Divčibarama, reprezentacija nastavlja sa radom u Beogradu, gde će trenirati pet dana. Posle toga ekipa putuje u Istanbul na turnir gde će odigrati tri prijateljske utakmice:

Protiv vršnjaka iz Turske i Litvanije

Protiv godinu dana starije selekcije Rumunije (U18)

Završni deo priprema naši šampioni odradiće u Vršcu, a generalnu probu pred sam početak planetarnog šampionata Srbija će odigrati protiv reprezentacije Kine.

(Pančevac/RTV Kovačica)