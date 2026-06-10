Ekološki apel: Ne bacaj smeće – Tamiš nije kanta!

Na Facebook stranici „Ljubitelji reke Tamiš“ objavljen je snažan i emotivan ekološki apel pod sloganom „Ne bacaj smeće – Tamiš nije kanta!“, koji je odmah privukao veliku pažnju građana Pančeva i svih posetilaca ove reke. Kampanja ima za cilj podizanje svesti o očuvanju prirode, čistijim obalama i zaštiti ribljeg fonda uoči letnje sezone izleta i ribolova.

Priroda nam daje mir, a mi joj vraćamo poštovanje

Vizual koji prati objavu prikazuje prelepe, mirne pejzaže Tamiša sa ribolovačkom opremom na obali, ali i šalje jasnu, oštru poruku protiv nemara pojedinaca. Organizatori ističu da reka i njena okolina moraju ostati netaknuti kako za sadašnje, tako i za buduće generacije.

U okviru ove ekološke akcije, istaknuto je 5 ključnih pravila ponašanja na reci:

Ne bacaj smeće – Otpadu je mesto u kontejneru, a ne u vodi.

Ponesi sve što doneseš – Nakon izleta ili pecanja, pokupi sav svoj otpad sa obale.

Recikliraj ako možeš – Razvrstaj plastiku, limenke i staklo.

Čuvajmo reku i njene stanovnike – Živi svet Tamiša zavisi od čistoće vode.

Priroda nema zamenu – Jednom uništen rečni ekosistem teško se obnavlja.

„Ostavi samo otiske stopala u travi“

Posebnu pažnju privukao je emotivan zaključak kampanje sa porukom „Ostavi samo otiske stopala u travi“, koji podseća da čovek u prirodi treba da bude samo gost koji iza sebe neće ostaviti nikakav štetan trag. Udruženje se na kraju objave zahvalilo svim savesnim građanima rečima: „Hvala što brineš o Tamišu!“



(Pančevac/S.L)