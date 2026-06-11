Veliko uređenje u Kovinu: Bolnički krug dobija novi asfalt

KOVIN – U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ u toku su obimni radovi na asfaltiranju i dubinskom sređivanju glavnog ulaza i pešačkih staza koje vode ka bolničkim odeljenjima. Cilj ove investicije je značajno unapređenje bezbednosti, olakšavanje kretanja i podizanje nivoa pristupačnosti za sve pacijente, zaposlene i posetioce.

Postojeće asfaltne površine na ovoj lokaciji nisu obnavljane duže od četiri decenije. Tokom vremena, zbog svakodnevnog prolaska sanitetskih vozila, dostavnih službi i pešaka, staze su pretrpele velika oštećenja. Brojne pukotine i ulegnuća stvarali su ozbiljne probleme u transportu pacijenata, posebno onih koji se prevoze na bolničkim krevetima ili u invalidskim kolicima.

Završetkom ovih radova oštećene i nebezbedne staze postaju prošlost. Krug bolnice dobiće potpuno novi izgled, a transport pacijenata biće znatno efikasniji i udobniji.

„Završetkom ovih radova biće omogućeno bezbednije i lakše kretanje kroz bolnički krug, efikasniji prevoz pacijenata do odeljenja i drugih organizacionih jedinica bolnice, kao i poboljšanje uslova rada zaposlenih, lepši i uređeniji ambijent. Nastavljamo da ulažemo u unapređenje infrastrukture i stvaranje bezbednog, funkcionalnog i prijatnog okruženja za sve korisnike usluga SBPB ’Kovin’“, izjavila je v. d. direktora bolnice, dr Jovanka Petrović, spec. psihijatrije.

(Opština Kovin)