Južni Banat

Veliko uređenje u Kovinu: Bolnički krug dobija novi asfalt

14:00

11.06.2026

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FOTO: Opština Kovin

KOVIN – U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ u toku su obimni radovi na asfaltiranju i dubinskom sređivanju glavnog ulaza i pešačkih staza koje vode ka bolničkim odeljenjima. Cilj ove investicije je značajno unapređenje bezbednosti, olakšavanje kretanja i podizanje nivoa pristupačnosti za sve pacijente, zaposlene i posetioce.
Postojeće asfaltne površine na ovoj lokaciji nisu obnavljane duže od četiri decenije. Tokom vremena, zbog svakodnevnog prolaska sanitetskih vozila, dostavnih službi i pešaka, staze su pretrpele velika oštećenja. Brojne pukotine i ulegnuća stvarali su ozbiljne probleme u transportu pacijenata, posebno onih koji se prevoze na bolničkim krevetima ili u invalidskim kolicima.

FOTO: Opština Kovin

Završetkom ovih radova oštećene i nebezbedne staze postaju prošlost. Krug bolnice dobiće potpuno novi izgled, a transport pacijenata biće znatno efikasniji i udobniji.
„Završetkom ovih radova biće omogućeno bezbednije i lakše kretanje kroz bolnički krug, efikasniji prevoz pacijenata do odeljenja i drugih organizacionih jedinica bolnice, kao i poboljšanje uslova rada zaposlenih, lepši i uređeniji ambijent. Nastavljamo da ulažemo u unapređenje infrastrukture i stvaranje bezbednog, funkcionalnog i prijatnog okruženja za sve korisnike usluga SBPB ’Kovin’“, izjavila je v. d. direktora bolnice, dr Jovanka Petrović, spec. psihijatrije.
(Opština Kovin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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