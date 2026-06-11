Južni Banat: Danas do 18 sati prekid isporuke gasa u više naseljenih mesta

JP „Srbijagas“ Novi Sad obavestilo je korisnike prirodnog gasa u naseljenim mestima Kačarevo, Jabuka, Glogonj, Skrobara, Crepaja, kao i u svim naseljenim mestima opština Opovo i Kovačica, da će u četvrtak, 11. juna 2026. godine, doći do privremenog prekida isporuke gasa.

Prekid je planiran u periodu od 10 do 18 časova, a do njega dolazi zbog neophodnih radova na zameni gasnih slavina na gasnim objektima Radne jedinice „Transport“ Pančevo, u okviru preduzeća „Transportgas Srbija“.

Bez redovne isporuke prirodnog gasa ostaće svi potrošači koji se snabdevaju preko GMRS „FLOT“.

Iz JP „Srbijagas“ navode da su korisnici distributivnog sistema obavešteni o planiranim radovima i mogućem prekidu u snabdevanju, te da će nakon završetka intervencije, najkasnije do 18 časova istog dana, biti uspostavljena redovna isporuka gasa.

Iz ovog preduzeća upućen je apel potrošačima u ovom delu Pančeva, Opova i Kovačice za razumevanje tokom izvođenja radova.