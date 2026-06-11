Bezbednost na prvom mestu: U Vršcu održano predavanje o odgovornom ponašanju mladih vozača

VRŠAC – U organizaciji Doma omladine Vršac održano je edukativno predavanje pod nazivom „Mladi vozači u saobraćaju“, sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednog i odgovornog učešća u saobraćaju. Ova korisna tribina realizovana je u saradnji sa Gradom Vršcem, lokalnom Policijskom stanicom i auto-školom „Reni-Pro“.

Edukacija je prvenstveno bila namenjena mladima koji su tek položili vozački ispit ili se nalaze u procesu pripreme za dobijanje dozvole. Predavanje je vodio Ivan Matkić, licencirani predavač sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Praktični primeri i ključni rizici

Tokom programa, prisutni su imali priliku da se detaljnije informišu o najčešćim greškama koje prave neiskusni vozači. Poseban akcenat stavljen je na opasnosti koje sa sobom nosi upotreba mobilnih telefona tokom vožnje, zatim na teške posledice neprilagođene brzine, kao i na važeće saobraćajne propise i kaznene mere.

Značajan doprinos realizaciji ove akcije dali su i predstavnici Policijske stanice Vršac. Oni su kroz razgovor sa mladima ukazali na ključnu važnost poštovanja zakona na putevima, kako bi se zaštitili svi učesnici u saobraćaju. Organizatori su izrazili zahvalnost svima na velikom interesovanju, uz poruku da će stečena znanja podići bezbednost mladih na viši nivo.