Porodični dan u Vršcu: Gradski park odjekivao od dečjeg smeha

VRŠAC – Centralna manifestacija povodom obeležavanja Meseca roditeljstva održana je u vršačkom Gradskom parku, okupivši stotine dece, roditelja, trudnica, baka i deka. Bogat program bio je posvećen porodici, a posetioci su proveli popodne ispunjeno igrom, kreativnim radionicama i edukativnim sadržajima.

Manifestaciju je zvanično otvorila Tanja Tomašević, članica Gradskog veća Grada Vršca, koja je naglasila važnost kontinuirane sistemske podrške porodicama i kreiranja bezbednog okruženja za zdrav razvoj najmlađih.

Kreativne radionice, muzika i pokloni za mališane

U zabavnom delu programa publika je uživala u nastupima dečjeg hora vrtića „Detlić“ PU „Čarolija“ i igrama Kulturno-umetničkog društva „Grozd“. Veliko interesovanje privukle su kreativne radionice poput „Eko boje, porodice moje“, izrada frizura od lišća i cveća, kao i porodično razgibavanje pod krošnjama parka.

Posebno oduševljenje izazvala je podela 100 knjiga koje su podeljene porodicama sa ciljem da se podstakne zajedničko čitanje i rani razvoj čitalačkih navika kod dece.

Podrška zdravstvenih radnika i širenje Škole roditeljstva

Važan deo manifestacije bio je Kutak za roditelje koji je organizovao Dom zdravlja Vršac. Kroz porodične izazove i kvizove, lekari i prenoćišta su pružali roditeljima savete o ranom razvoju i zdravim navikama.

Na skupu je istaknuto da Grad Vršac misli na roditelje tokom cele godine, pa je tako od februara ove godine uspešna Škola roditeljstva proširena i na seosku ambulantu u Uljmi, čime je budućim majkama i očevima iz naseljenih mesta znatno olakšan pristup stručnim savetima tokom trudnoće.

(Pančevac)