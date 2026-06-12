Uspešno održani „Mešani kotlić“ i „Žena, stub tradicije Banata“ u Vojvodincima

VOJVODINCI – Tokom proteklog vikenda u Vojvodincima su uspešno održane dve tradicionalne manifestacije: „Mešani kotlić“ i „Žena, stub tradicije Banata“. Ovaj dvostruki program, koji su zajednički organizovali Savet Mesne zajednice Vojvodinci i Udruženje žena „Selo Vojvode“, okupio je veliki broj učesnika i posetilaca iz celog Južnog Banata.

U veseloj atmosferi, uz muziku i druženje, brojne ekipe, lovačka društva i udruženja odmerili su snage u kuvanju najboljeg kotlića, dok su posetioci uživali u mirisima i ukusima tradicionalne banatske kuhinje.

Bogata trpeza i očuvanje kulturnog nasleđa

Posebnu pažnju posetilaca privukli su maštovito uređeni štandovi udruženja žena. Na njima su bili izloženi domaći slani i slatki specijaliteti, tradicionalni kolači i peciva pripremljeni po starim, proverenim receptima.

Manifestacija „Žena, stub tradicije Banata“ još jednom je podsetila javnost na ključnu ulogu žena u očuvanju kulturnog nasleđa, običaja i porodičnih vrednosti ovog kraja. Sa druge strane, takmičenje u kuvanju kotlića potvrdilo je da su dobra hrana i timski duh najbolji način za okupljanje i povezivanje svih generacija.

Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i najavili da će nastaviti da kroz ovakve događaje jačaju društveni život na selu i neguju dobre međuljudske odnose.

(Pančevac/S.L)