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Kineska kulturna baština u Vršcu: Izložba „Konfučijev rodni kraj — Prijateljski Šandong“ od subote pred publikom

13:00

12.06.2026

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Foto: Gradski muzej Vršac

VRŠAC – Gradski muzej Vršac i Kineski kulturni centar u Beogradu pozivaju sve ljubitelje umetnosti i istorije na svečano otvaranje izložbe „Konfučijev rodni kraj — Prijateljski Šandong“. Otvaranje ove jedinstvene postavke zakazano je za subotu, 13. jun , sa početkom u 19 časova u prostorijama Gradskog muzeja Vršac.

Izložba je posvećena bogatom kulturnom nasleđu kineske provincije Šandong, kolevci i postojbini jednog od najvećih svetskih mislilaca – Konfučija. Posetioci će kroz ovu postavku imati priliku da zakorače u svet drevne kineske kulture, rituala, tradicionalne muzike i dubokog duhovnog nasleđa koje je vekovima oblikovalo ovu azijsku civilizaciju.

Arheološko blago i nematerijalna kulturna baština
Izložbeni program na inovativan način povezuje arheološko nasleđe i ritualne predmete sa filozofskom misli Konfučija. Publika će moći izbliza da se upozna sa lepotom kineske nematerijalne kulturne baštine, tradicionalnim instrumentima i običajima koji svedoče o bogatoj istoriji provincije Šandong.
Kako bi posetiocima na što verniji način približili duh Kine, organizatori su u okviru svečanog otvaranja pripremili i prigodan umetnički program. Svi prisutni moći će da uživaju u izvođenju tradicionalne kineske muzike i plesa.
Za sve građane Vršca i goste grada koji ne budu u prilici da prisustvuju samom otvaranju, izložba će biti otvorena za posete punih mesec dana, odnosno sve do 13. jula.
(Pančevac)

Tagovi

Gradski muzej Vršac izložba Šandong kineska kultura Kineski kulturni centar Konfučije

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