Kineska kulturna baština u Vršcu: Izložba „Konfučijev rodni kraj — Prijateljski Šandong“ od subote pred publikom

VRŠAC – Gradski muzej Vršac i Kineski kulturni centar u Beogradu pozivaju sve ljubitelje umetnosti i istorije na svečano otvaranje izložbe „Konfučijev rodni kraj — Prijateljski Šandong“. Otvaranje ove jedinstvene postavke zakazano je za subotu, 13. jun , sa početkom u 19 časova u prostorijama Gradskog muzeja Vršac.

Izložba je posvećena bogatom kulturnom nasleđu kineske provincije Šandong, kolevci i postojbini jednog od najvećih svetskih mislilaca – Konfučija. Posetioci će kroz ovu postavku imati priliku da zakorače u svet drevne kineske kulture, rituala, tradicionalne muzike i dubokog duhovnog nasleđa koje je vekovima oblikovalo ovu azijsku civilizaciju.

Arheološko blago i nematerijalna kulturna baština

Izložbeni program na inovativan način povezuje arheološko nasleđe i ritualne predmete sa filozofskom misli Konfučija. Publika će moći izbliza da se upozna sa lepotom kineske nematerijalne kulturne baštine, tradicionalnim instrumentima i običajima koji svedoče o bogatoj istoriji provincije Šandong.

Kako bi posetiocima na što verniji način približili duh Kine, organizatori su u okviru svečanog otvaranja pripremili i prigodan umetnički program. Svi prisutni moći će da uživaju u izvođenju tradicionalne kineske muzike i plesa.

Za sve građane Vršca i goste grada koji ne budu u prilici da prisustvuju samom otvaranju, izložba će biti otvorena za posete punih mesec dana, odnosno sve do 13. jula.

(Pančevac)