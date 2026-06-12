Novi kapaciteti u PU „Kolibri“: Upisano 143 mališana

KOVAČICA – Nakon završetka svih zakonskih procedura i konkursa koji je bio raspisan tokom aprila, poznati su zvanični rezultati ovogodišnjeg upisa dece u Predškolsku ustanovu „Kolibri“.

Kako je za naš program potvrdila direktorka ove ustanove Jasna Subotin, do sada je u vrtiće upisano 143 mališana koji ranije nisu pohađali predškolski program, što obuhvata oko 70 odsto od ukupnog broja prijavljene dece. Kako bi izašli u susret svim roditeljima, ustanova je u saradnji sa opštinom Kovačica pokrenula inicijativu za proširenje kapaciteta.

Direktorka Jasna Subotin objašnjava da su u zakonskom okviru gledali kako da pomognu porodicama koje su ostale ispod crte:

„Ustanova je, naravno, u zakonskom okviru gledala da izađe u susret i roditeljima koji nisu uspeli da upišu svoju decu, jer smo svesni toga da mi, pored toga što je naša primarna delatnost vaspitno-obrazovna, jesmo negde i uslužni centar i izlazimo u susret roditeljima koji su zaposleni, koji zaista imaju potrebu da im ta deca budu adekvatno zbrinuta. Tako da smo u saradnji sa našim osnivačem, odnosno opštinom Kovačica, uputili zahtev Opštinskom veću, gde smo tražili da nam odobre 20 odsto za proširenje svake grupe u ustanovi. Mi imamo 23 grupe na nivou cele opštine Kovaćica, znači za svaku od tih grupa tražili smo proširenje.“

Lokalna samouprava je prepoznala važnost ovog problema, pa je u dogovoru sa predsednikom opštine dogovoreno da se proširenje grupa realizuje tokom letnjih meseci.

„U dogovoru sa predsednikom opštine dogovoreno je da će nam oni izaći u susret, da će se u narednom periodu, tokom leta, to proširenje uraditi, što praktično znači da ćemo time značajno smanjiti listu čekanja i, tako reći, prepoloviti je. Očekujemo da će negde oko 15 dece možda ostati neraspoređeno, a da će ostali uspeti da pronađu mesto u našoj ustanovi. Zajednički cilj i nama kao ustanovi i osnivaču, dakle opštini Kovačica, jeste da se lista čekanja smanji ili da je uopšte i ne bude. U narednom periodu ćemo se truditi da, u skladu sa kapacitetima i izdvajanjem sredstava, radimo na tome da lista čekanja više ne postoji u opštini Kovačica. Mislim da možemo biti zadovoljni što je u ovom trenutku veliki procenat dece upisan, iako razumem roditelje koji nisu uspeli da ostvare to svoje pravo, ali možemo biti zadovoljni naravno sa ciljem da uvek može bolje.“

Organizacija rada tokom letnjih meseci i dežurstva

Predškolska ustanova „Kolibri“ obezbedila je nesmetan rad i tokom leta, a raspored dežurstava je napravljen na osnovu sprovedenih anketa i realnih potreba roditelja.

„I ove godine, kao i prethodnih, ustanova je obezbedila rad tokom leta. Ankete prema roditeljima su slate spram njihovih potreba da deca borave u vrtićima tokom leta. Mi ćemo organizovati rad na taj način što će objekat u Kovačici biti dežuran u julu, a objekat u Debeljači će biti dežuran u avgustu tri nedelje. Ta poslednja nedelja avgusta je nekako uvek rezervisana za veliko spremanje objekata, tako da mislim da je to dobra stvar. Roditelji će imati prilike da i tokom leta, kada naši zaposleni koriste kolektivne godišnje odmore, imaju obezbeđenu mogućnost da deca borave kod nas.“

Objekti predškolske ustanove zvanično neće raditi samo u poslednjoj sedmici avgusta, kada je planirano kompletno generalno čišćenje i tehnička priprema svih prostorija za početak nove radne godine.

(Pančevac, rtv kovacica)