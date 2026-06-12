Vek fudbala u Uzdinu: Sve spremno za proslavu istorijskih 100 godina FK Unirea!

UZDIN – Na stadionu FK „Unirea“ u Uzdinu u toku su poslednje pripreme za obeležavanje stogodišnjice postojanja kluba, što predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u njegovoj dugoj istoriji.

Članovi kluba, volonteri i prijatelji „Uniree“ zajedničkim snagama vredno rade kako bi sportski kompleks spremno dočekao brojne goste i posetioce na svečanosti koja je zakazana za subotu, 13. jun.

U okviru završnih priprema kompletno je uređen i pokošen fudbalski teren, dok su prozori, ograda i prateći objekti ofarbani, čime je ceo kompleks dobio novi, osveženi izgled. Među svima koji učestvuju u radovima vlada velika euforija i zajednički cilj – da se ovaj veliki jubilej organizuje na najvišem nivou.

Svečani program u subotu okupiće bivše i sadašnje fudbalere, uprava kluba, saradnike, verne navijače i brojne goste. Uzdin sa ponosom i uzbuđenjem iščekuje proslavu posvećenu čitavom jednom veku fudbalske tradicije i sportskog duha u ovom mestu.

(Pančevac/RTV Kovačica)