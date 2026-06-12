Umetnički dijalog u Barandi: Kiša premestila stvaraoce pod krov, ali nije umanjila sjajnu atmosferu

BARANDA – Umetnički atelje Nenada Gligića i Danijele Simeunović u Barandi bio je domaćin multidisciplinarnog performansa pod nazivom „Dijalog umetnosti“. Iako je prvobitno planirano da se program održi u prostranom i lepo uređenom dvorištu ateljea, iznenadna kiša primorala je organizatore da događaj presele pod krov, što ipak nije umanjilo ugođaj okupljenim umetnicima i posetiocima, prenosi Glas Opova.

Ovaj probni projekat uspešno je spojio slikarstvo, književnost i muziku. Vlasnica ateljea Danijela Simeunović istakla je da je ovo njihov zajednički prostor za rad i stvaranje u kojem su svi dobronamerni prolaznici uvek dobrodošli, te najavila uređenje prostora na još viši nivo i organizaciju novih kulturnih skupova.

Spoj slikarstva i književne reči

U okviru izložbene postavke predstavljeni su likovni radovi domaćina Danijele Simeunović i Nenada Gligića, kao i dela Olje Nikonove iz Opova i Anđele Babin iz Sakula. Kroz razgovor koji je vodila moderatorka Slavica Jovičin, umetnici su diskutovali o misiji, izazovima i trenutnoj poziciji umetnosti u savremenom društvu.

Književni deo programa obeležilo je gostovanje izdavačke kuće „Otvorena knjiga“. Urednik Petar Nikolić predstavio je tri autorke: Katarinu Nikolić Ralić (autor romana „Ti nisi ti“ i zbirke „Stani kad suncokreti zaspu“), Tamaru Đenadić (zbirka priča „Ravnodušnost je ubila mačku“) i Bojanu Dobran, koja je promovisala roman „Grobno mesto Silvestera Solomuna“. Nikolić je preneo izuzetno pozitivne impresije o energiji ovog mesta i naglasio važnost ovakvih kulturnih inicijativa van velikih gradskih centara.

Najava galerije i vajarskih projekata

Domaćin Nenad Gligić, skulptor prepoznatljivog stila koji već četiri godine kreativno osmišljava ovaj prostor, otkrio je planove za blisku budućnost. Prema njegovim rečima, cilj je otvaranje stalne galerije i saradnja sa što većim brojem autora, a već je pokrenut i zajednički projekat sa jednim umetnikom iz Beograda na izradi skulptura velikog formata. Kompletan umetnički doživljaj u Barandi zaokružen je muzičkim nastupom Ljiljane Zdravković, koja je prisutne oduševila raskošnim glasom.

(Pančevac/Glas Opova)