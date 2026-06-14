kada ste lepi, nosite masku: Monika Beluči iskreno o životu i starenju

Monika Beluči ukazala je da „kao glumica nećete snimiti više od jednog filma ako ste kao žena samo lepotica jer ništa vam ne vredi bez talenta i znanja“.

„Iskreno, nije me briga za moje godine, uzaludno je boriti se sa vremenom, apsolutno si obavezan da izgubiš. Treba da se smatramo srećnima što smo stariji, posebno ako smo okruženi ljudima koji nas vole i mi volimo njih. Stvari zbog kojih se osećam živim i ne odražavaju vreme koje prolazi jesu moja porodica, moji prijatelji i moja strast prema poslu“, rekla je Monika Beluči, u intervju koji je danas objavila Politika.

„Ono kroz šta smo prošli tokom pandemiije nateralo je mnoge od nas da preispitaju svoje stavove i prihvate da su ljudski odnosi najvažnija stvar koju posedujemo“, kazala je Beluči.

Poznata italijanska glumica, koju je domaća publika mogla da gleda i u ostvarenju Emira Kuturice „Na mlečnom putu“, komentarisala je i to kako se menjaju uloge koje bira

„Postati zrela žena mi je zanimljivo i kao glumici, jer imate mogućnost da igrate drugačije uloge. izički se menjamo, ali istovremeno i sa iskustvom možemo da ispričamo i prikažemo drugačija osećanja i aspekte života“, rekla je ona.

Odgovarajući na pitanje, rekla da je „kada ste lepi to je kao da imate masku“.

Monika Beluči ukazala je da „kao glumica nećete snimiti više od jednog filma ako ste kao žena samo lepotica jer ništa vam ne vredi bez talenta i znanja“.