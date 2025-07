Pročitajte mesečni horoskop za avgust 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Posao

Mesečni horoskop za avgust 2025. godine kaže da početak avgusta donosi želju da se počastite nečim upečatljivim. Sunce u Lavu podstiče vas na glamurozne kupovine, bilo da su to modni detalji ili ulaznice za festival. Kako mesec bude odmicao, a Sunce pređe u Devicu, bićete skloniji racionalnijem pristupu troškovima, posebno kada je zdravlje u pitanju. Članarina za teretanu ili masaža biće odlična investicija. Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da vas podstakne na neplanirane troškove. Pazite da ne kupite nešto što ne možete sami da ponesete.

Ljubav

Do 25. avgusta, dok je Venera u Raku, vaša potreba za toplinom i povezanošću raste. Privlačite ljude koji cene stabilnost i porodične vrednosti. Kada Venera pređe u Lava, postajete magnet za uzbudljive romanse! Slobodno se upustite u flert, budite srce svakog okupljanja. Ako ste zauzeti, uživaćete u nežnosti i jačanju atmosfere početkom meseca, a posle 25. avgusta očekuje vas novi talas strasti i romantičnih trenutaka.

Zdravlje

U prvoj polovini meseca imaćete nalet energije. Idealno je vreme za fizičku aktivnost, sport i nove izazove. Nakon 11. avgusta, kad Merkur izađe iz retrogradnog hoda, osećaćete veću jasnoću i stabilnost, posebno u pitanjima zdravlja. Krajem meseca, s prelaskom Sunca u Devicu, obratite više pažnje na ishranu i san, vaše telo traži pažnju i obnovu.

BIK

Posao

U avgustu ćete najviše ulagati u svoj dom. Venera u Raku do 25. avgusta podstiče vas da kupujete dekoraciju, kućne aparate ili stvari koje doprinose udobnosti. Jupiter dodatno podržava porodične investicije, pa je ovo pravo vreme za renoviranja ili veće kupovine. Nakon 25. avgusta, Venera u Lavu budi želju da osvežite garderobu i obradujete sebe nečim luksuznim, samo pazite da ne preterate. Iskoristite popuste i programe lojalnosti.

Ljubav

Do 25. avgusta, vaša potreba za toplinom i stabilnošću u vezi je naglašena. Tražićete duboku emocionalnu povezanost i uživaćete u kućnim izlascima. Nakon toga, sa Venerom u Lavu, otvaraju se vrata za strastvene avanture i nova poznanstva. Bićete primetni i neodoljivi. U prvoj polovini meseca, ako ste zauzeti, jačate vezu kroz stvaranje zajedničkih rituala, a u drugoj sledi vatromet emocija i romantike!

Zdravlje

Do 25. avgusta posebno je važno da vodite računa o ishrani, udobnosti i emocionalnom balansu. Venera i Jupiter u Raku podstiču brigu o sebi kroz prijatne aktivnosti – šetnje, kuvanje, porodične rituale. Ovo je idealno vreme da sebi ugodite i napunite baterije.

BLIZANCI

Posao

Krajem retrogradnog Merkura 11. avgusta stvari kreću nabolje. Komunikacija se poboljšava, a finansijska situacija postaje jasnija. Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da vas navede da investirate u znanje ili putovanja. S dolaskom Sunca u Devicu 23. avgusta, vreme je da preispitate nepotrebne troškove. Nekad je najbolja kupovina – izlazak bez novčanika.

Ljubav

Od 11. avgusta sve postaje lakše. Merkur izlazi iz retrogradnog hoda, a vi ponovo blistate u komunikaciji. Sjajno vreme za flert, nova poznanstva i pametne razgovore. Pun Mesec u Vodoliji donosi mogućnost susreta preko prijatelja ili zajedničkih interesovanja. Zauzeti Blizanci konačno će rešiti nesuglasice i osetiti kako razgovori produbljuju vezu i donose osveženje.

Zdravlje

Početak meseca nosi malu dozu zbrke i zaboravnosti, ali od 11. avgusta vraća vam se mentalna jasnoća i motivacija za brigu o sebi. Pun Mesec 9. avgusta može da vas inspiriše na grupne treninge ili aktivnost na otvorenom. Uvedite nove navike, biće vam korisne!

RAK

Posao

Porodične i kućne investicije su prioritet u avgustu. Do 25. avgusta, Venera i Jupiter u vašem znaku čine troškove na dom i najbliže posebno korisnim. Ipak, pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da donese nepredviđene izdatke vezane za tehniku ili popravke. Nakon 25. avgusta, poželećete da se počastite nečim lepim. Slobodno to i uradite, ali uz planiranje i štednju za dugoročne ciljeve.

Ljubav

Do 25. avgusta privlačite ljude koji traže sigurnost, brigu i emotivnu dubinu. Uživajte u intimnim trenucima, posebno na mestima blizu vode ili u toplini doma. Posle toga, s Venerom u Lavu, poželećete više pažnje i glamura. Zauzeti Rakovi u prvoj polovini meseca grade stabilnost i planove, dok u drugoj sledi novi talas romantike, poklona i komplimenata.

Zdravlje

Vreme je da se pobrinete za svoje telo i dušu. Do 25. avgusta Venera i Jupiter u vašem znaku donose priliku za oporavak i nežne rutine, poput masaže ili šetnje. Pun Mesec 9. avgusta može da probudi potisnute emocije, najbolje je da ih kanališete kroz kreativnost ili fizičku aktivnost. Ne zaboravite redovne kontrole i prevenciju.

LAV

Posao

Mesečni horoskop za avgust 2025. godine kaže da je ovo vaše vreme za ulaganje u sebe! S Venerom i Suncem u vašem znaku, uživaćete u kupovinama, obnavljanju garderobe i sitnicama koje vas čine srećnima. Ipak, budite oprezni oko 9. avgusta. Pun Mesec u Vodoliji može da donese impulsivne troškove, posebno u vezi sa prijateljima ili zajedničkim projektima. Kupujte ono što vas zaista čini srećnim, ne samo ono što izgleda lepo na mrežama.

Ljubav

Do 23. avgusta Sunce je u vašem znaku, a od 25. avgusta i Venera, što znači da je vaš šarm je na vrhuncu! Bićete u centru pažnje, a ljubavne prilike se nižu. Slobodno pokažite inicijativu, budite odvažni i otvoreni za nova iskustva. Ako ste zauzeti, želećete da razmazite partnera i da planirate romantična iznenađenja. Nakon 23. avgusta, kada Sunce pređe u Devicu, vreme je za ozbiljnije razgovore i definisanje odnosa.

Zdravlje

Vitalnost i energija su na visokom nivou! Izgledate i osećate se odlično. Pun Mesec 9. avgusta može da donese emotivni preokret ili važnu informaciju. Iskoristite je kao podsticaj za zdravije navike. Vodite računa da ne izgorite u prevelikoj aktivnosti.

DEVICA

Posao

Sa prelaskom Sunca u vaš znak, počinje period finansijskog planiranja i pametne potrošnje. Pre toga, Lav može da izazove impulsivne troškove na zabavu, ali vreme je da uvedete red u budžet. Mlad Mesec u vašem znaku 23. avgusta idealan je trenutak za pravljenje liste kupovina i odustajanje od nepromišljenih troškova. Ne zaboravite na popuste za korisne stvari. Ulaganja u zdravlje i obrazovanje brže će se isplatiti nego još jedan par cipela.

Ljubav

Zvezde vas podstiču da sredite svoj ljubavni život. Nakon 11. avgusta, kada Merkur krene direktno, komunikacija će biti jasnija. Moći ćete bolje da izrazite svoja očekivanja i privučete osobu koja vam zaista odgovara. Kraj avgusta je idealan za uvođenje zdravih navika u ljubavni život, od plana za izlaske do samousavršavanja. Ako ste u vezi, vreme je za „generalno čišćenje“. Analizirajte šta funkcioniše, a šta ne. Uvedite navike koje jačaju odnos, bilo da je to zajedničko planiranje, briga o zdravlju ili pažnja prema sitnicama.

Zdravlje

Avgust je vaš mesec unutrašnjeg resetovanja. Do 23. avgusta Sunce u Lavu podstiče želju da se pozabavite sobom. Nakon toga, kada Sunce uđe u vaš znak, osetićete nalet energije i potrebu za redom u svim aspektima života, uključujući zdravlje. Mlad Mesec u Devici 23. avgusta je vaš lični „nov početak“, idealan trenutak za postavljanje ciljeva, započinjanje dijete ili fitnes izazova.

VAGA

Posao

Mesečni horoskop za avgust 2025. godine donosi balans između želje da se počastite i potrebe za štednjom. To će biti glavna tema meseca. Mars u vašem znaku vam daje energiju za traženje dobrih prilika i dodatnih prihoda. Venera u Raku do 25. avgusta savetuje ulaganje u dom i odnose, a kasnije u sebe i svoj stil. Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da donese spontane troškove na zabavu ili hobi. I to je u redu, sve dok su to male radosti koje ne ugrožavaju budžet.

Ljubav

Ljubavni život postaje dinamičan, ali sa fokusom na ravnotežu i pravdu. Od 4. avgusta Mars ulazi u vaš znak i donosi vam snagu da preuzmete inicijativu, ali i potrebu za analizom svakog koraka. Tražite partnera koji ceni sklad, lepotu i duboko partnerstvo, možda ga upoznate na kulturnom događaju. Ako ste u vezi, Mars vas podstiče na kompromis i pravičnost. Moguće su rasprave, ali sa ciljem stvaranja balansa. Sjajan trenutak za zajedničke aktivnosti koje povezuju estetiku i bliskost – ples, trening u paru, romantični planovi.

Zdravlje

Mars vam daje snagu i motivaciju za fizičke podvige. Od 23. avgusta Sunce u Devici savetuje da obratite pažnju na detalje. Možda je vreme da poboljšate san ili dodate više povrća u ishranu. Uključite vodene aktivnosti, pomoći će vam da se osvežite i povratite energiju.

ŠKORPIJA

Posao

Mogući su neočekivani finansijski obrti. Sunce u Lavu do 23. avgusta može da vas navede na skupe kupovine ili darove bližnjima. Ipak, budite oprezni. Horoskop vas savetuje da ne ulažete sve na jedno mesto. Raporedite finansije kako biste izbegli neprijatna iznenađenja, naročito polovinom meseca.

Ljubav

Vaš ljubavni život može da dobije dublju dimenziju. Od 4. avgusta Mars ulazi u Vagu i ublažava vaš tipičan intenzitet, usmeravajući vas ka ravnoteži. Bićete privlačni partnerima spremnim za ozbiljnu, stabilnu vezu. Nakon 11. avgusta, komunikacija se poboljšava. Lakše ćete govoriti o emocijama. Moguće je da se neko iz prošlosti javi, a vi odlučujete da li vredi dati novu šansu. Ako ste u vezi, vreme je za oproštaj i građenje dubljeg poverenja kroz iskren razgovor i otvorenost.

Zdravlje

Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da izazove emotivne oscilacije. Pronađite zdrav način da ih izrazite, kroz sport, meditaciju ili umetnost. Venera u Lavu od 25. avgusta budi želju za užicima. Dozvolite sebi uživanje, ali pazite na ravnotežu. Ne preopterećujte se i vodite računa o stresu.

STRELAC

Posao

Finansijske avanture i nove šanse su pred vama. Sunce u Lavu do 23. avgusta podstiče ulaganja u putovanja, edukaciju i nova iskustva. Kada pređe u Devicu, doći će vreme da se organizujete i smanjite nepotrebne troškove. Investirajte u sebe, znanje i iskustva se uvek isplate.

Ljubav

Avgust vam donosi nove ljubavne prilike! Pod uticajem Jupitera u Raku zračite toplinom i velikodušnošću. Tražite nekog ko deli vašu ljubav prema avanturi i znanju, moguće je da srodnu dušu sretnete na seminaru ili na putu. Ako ste u vezi, uživaćete u zajedničkim avanturama. Kraj meseca donosi potrebu za ozbiljnijim razgovorima i planovima za budućnost.

Zdravlje

Mesec eksperimentisanja i otkrića. Sunce u Lavu vas puni optimizmom i željom za kretanjem. Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta donosi neobične ideje za zdrav život. Ne ignorišite ih, čak i ako vam deluju čudno. Probajte nove sportove ili pristupe zdravlju.

JARAC

Posao

Finansijska disciplina i planiranje sada su ključni. Sunce u Lavu do 23. avgusta podstiče luksuzne troškove, ali ulaskom u Devicu dolazi potreba za redom u budžetu. Mlad Mesec 23. avgusta odličan je za početak štednje i kreiranje finansijske strategije. Ne štedite na zdravlju i odmoru. Kvalitetan predah je dobra investicija.

Ljubav

Avgust vas podstiče da preispitate svoje odnose. Jupiter u Raku može da izazove sukob između emocija i kontrole. Privlačićete ozbiljne, stabilne osobe, ali morate da pokažete svoju nežniju stranu. Ako ste u vezi, mogući su razgovori o porodici, domu i zajedničkim resursima. To će vas još više zbližiti. Otvorite se, budite nežni i emotivni.

Zdravlje

Znak da treba da usporite i obratite pažnju na sebe. Sunce u Lavu može da vas tera da se preopteretite poslom, ali važno je da uspostavite ravnotežu. Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta vas navodi da preispitate svakodnevne navike, posebno one koje utiču na zdravlje. Uključite više sna, odmora i kvalitetne ishrane.

VODOLIJA

Posao

Neočekivene finansijske šanse dolaze u avgustu. Pun Mesec u vašem znaku 9. avgusta može da otkrije nove izvore prihoda, posebno kroz prijatelje ili zajedničke projekte. Ne plašite se neobičnih ideja jer baš one mogu da donesu dobitak. Verujte u ono za šta ste se godinama zalagali, isplatiće vam se.

Ljubav

Spremite se za neočekivane ljubavne obrte! Pun Mesec 9. avgusta donosi jasnije uvide u vaše potrebe i želje u vezama. Privlačićete originalne, nezavisne osobe. Idealno je vreme za upoznavanje preko društvenih mreža i prijatelja. Ako ste u vezi, mogući su preokreti. Možda shvatite šta zaista želite jedno od drugog. Dajte jedno drugom prostora i pričajte o zajedničkim ciljevima.

Zdravlje

Avgust je vaš mesec promena. Pun Mesec donosi emotivni uzlet i želju za transformacijom tela ili stila života. Venera u Lavu od 25. avgusta pojačava želju da izgledate sjajno, eksperimentišite! Probajte grupne aktivnosti ili nešto kreativno, tu ćete se napuniti energijom.

RIBE

Posao

Mesečni horoskop za avgust 2025. godine kaže da je briga o sebi i porodici sada prioritet. Venera i Jupiter u Raku čine troškove na dom, zdravlje i porodicu posebno korisnim. Pun Mesec u Vodoliji 9. avgusta može da donese iznenadne troškove na uživanje ili hobije, a od 25. avgusta raste želja da sebe obradujete nečim lepim. I treba!

Ljubav

Do 25. avgusta Venera u Raku čini vas privlačnom partnerima koji traže saosećajnost, ali pazite da ne upadnete u ulogu „spasioca“. Posle 11. avgusta komunikacija se popravlja, a kraj meseca donosi želju za više romantike i pažnje. Ako ste u vezi, produbite emocionalnu povezanost, ali postavite i jasne granice. Mlad Mesec 23. avgusta pomoći će vam da unesete više realnosti u svakodnevni život s partnerom.

Zdravlje

Vaš avgust je mesec blagosti i nege. Venera i Jupiter u Raku naglašavaju emocionalni mir, porodične navike i nežne rutine. Najviše koristi imaćete od zajedničkih aktivnosti. Ne zaboravite na vodene tretmane i prirodu, to je tvoj izvor snage.

(mondo.rs)