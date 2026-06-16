Znakovi za zdravo odrastanje: U Vršcu održano važno predavanje o roditeljstvu

VRŠAC – U okviru obeležavanja Juna – meseca mentalnog zdravlja, u Centru za mentalno zdravlje Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu održano je stručno predavanje na temu „Roditeljstvo“.

Predavanje je vodila dr Katarina Jevdić, specijalista psihijatrije i sistemski porodični psihoterapeut. Ona je okupljenima detaljno predočila koliki je stvarni značaj zdravih porodičnih odnosa, emocionalne podrške i uloge roditelja u kompletnom psihičkom razvoju deteta.

Tokom ovog stručnog skupa poseban akcenat je stavljen na sledeće ključne teme:

Važnost prepoznavanja i razumevanja dečjih emocija

Razvijanje kvalitetne komunikacije unutar porodice

Pravilno postavljanje granica uz očuvanje bliskosti i poverenja

Dr Jevdić je istakla da je stabilno roditeljstvo jedan od najznačajnijih faktora u očuvanju mentalnog zdravlja dece, ali i cele porodice. Učesnici su tokom diskusije dobili praktične savete kako da se uspešno nose sa izazovima savremenog doba i na koji način da porodica ostane najvažniji oslonac u razvoju zdrave ličnosti.

(Pančevac)