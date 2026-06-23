Na Devojačkom bunaru održan Sabor pčelara

Ovogodišnji 57. Sabor pčelara na Devojačkom bunaru okupio je veliki broj izlagača meda, pčelinjih proizvoda i domaćih specijaliteta, uz bogat kulturno-umetnički program i stručna predavanja. Manifestacija je imala regionalni karakter i privukla posetioce svih generacija iz Južnog Banata i šire, prenosi RTV Pančevo.

Posetiocima su predstavljeni raznovrsni pčelinji proizvodi : med, polen, propolis, saće i medne mešavine, kao i domaći specijaliteti koje su pripremile članice lokalnih udruženja žena.

Poseban akcenat bio je na medu sa teritorije Deliblatske peščare, poznatom po čistoti i kvalitetu. Događaj je bio prilika da se promoviše pčelarstvo kao važan deo privrednog i turističkog potencijala opštine Alibunar.

Pored prezentacije meda i proizvoda od meda program je obuhvatio stručna predavanja, kulturno-umetničke nastupe i sadržaje namenjene deci. Izlagači su ovom prilikom istakli koliko su ovakve prilike značajne za predstavljanje proizvoda, ali i za razmenu iskustava, što dodatno doprinosi njenom značaju i uspehu.

Zahvaljujući tradiciji dugoj više od pola veka, Sabor pčelara spada u manifestacije od regionalnog značaja, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu .

(Pančevac/RTV Pančevo)