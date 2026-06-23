Mladi tamburaši iz Sakula potvrdili svoj kvalitet i ove godine

Tamburaški orkestar Osnovne škole “Zoran Petrović” iz Sakula osvojio je ove godinu prvo mesto na rebuličkom takmičenju u konkurenciji orkestara malih škola. Takmičenje je održano u Karlovačkog gimnaziji, a orkestar iz Sakula osvojio je 98 od maksimalnih 100 bodova, prenosi RTV Pančevo.

U organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije u Gimnaiziji u Sremski Karlovcima krajem maja održana je republička smotra horova i orkestara iz osnovnih škola i osnovnih muzičkih škola iz Srbije. Tamburaški orkestar Osnovne škole „Zoran Petrović“ iz Sakula potrvrdio je svoj kvalitet i ovog puta, osvojiviš po treći put prvo mesto u kategoriji orkestara iz malih škola. Učenici nisu krili zadovoljstvo osvojenim prvim mestom, naročito što su mnogi tek ove godine počeli da sviraju tamburu.

Tamburaški orkestar činila su 24 učenika od petog do osmog razreda, koji su svojim uspešnim nastupom i odličnom interpretacijom predstavili rezultate dugog i predanog rada.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je ukupno 25 ansambala – 12 horova i 13 orkestara. Za školu Zoran Petrović iz Sakula ovo je veliki uspeh, jer potvrđuje kvaltetan i neprekidan rad sa decom.

Mladi izvođači su i na ovom značajnom takmičenju na najbolji način predstavili svoje škole ali i mesta iz kojih dolaze. Učenici iz Sakula su obećali da će i naredne godine vredno vežbati kako bi u svoju školu ponovo doneli pehar i najviše priznanje.

(RTV Pančevo)