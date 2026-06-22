Bela Crkva spremna za karneval, veliku završnicu obeležiće koncert Dragane Mirković

Najstarija karnevalska manifestacija u našoj zemlji, sa tradicijom dužom od veka i po, i ove godine donosi sedam dana vrhunske zabave, uličnih umetnika, bogatog kulturnog programa i internacionalnih povorki.

Bela Crkva i ovog leta postaje prestonica karnevalske atmosfere, vrhunske muzike i šarenila. Belocrkvanski karneval, manifestacija koja uspešno traje još od davne 1828. godine i koja je nastala po ugledu na čuveni festival u Kelnu, zvanično počinje u ponedeljak, 22. juna, i trajaće sve do nedelje, 28. juna.

Tokom cele karnevalske sedmice posetioci svih generacija moći će da uživaju u bogatom programu ispunjenom koncertima, izložbama, pozorišnim predstavama i kreativnim radionicama.

Detaljan program po danima: Od uličnih svirača do dečije magije

Prema zvaničnom festivalskom plakatu, manifestacija nudi raznovrsne sadržaje svakog dana

Ponedeljak, 22. jun: Svečano otvaranje karnevala zakazano je za 19 časova nastupom Gradskog hora Bella Musica i Belocrkvanskih mažoretkinja, nakon čega sledi pozorišna predstava Gubici u sali Centra za kulturu.

Utorak, 23. jun: Zabava se seli u gradski park uz Karavan harmonike, dok će u Muzeju u Beloj Crkvi biti otvorena izložba Zarobljena svetlost. Uveče posetioce očekuje jedinstvena radionica Umetnost uz aperitiv uz degustaciju tradicionalnih proizvoda.

Sreda, 24. jun: Dan počinje kulturnim razgovorom Na kafi u Biblioteci, a završava se godišnjim koncertom hora Bella Musica i svirkom Banda drvena u muzičkom paviljonu.

Četvrtak, 25. jun: Najmlađi će se nadmetati na Izboru za klinca i klincezu karnevala, a ljubitelji umetnosti mogu posetiti izložbu Zagrljaj u vašem sokaku. Za večernji ritam zaduženi su di-džejevi uz hitove devedesetih.Udarni vikend: Internacionalna povorka i muzičke zvezdePrava kulminacija zabave i spektakla očekuje se tokom petka i subote:

Petak, 26. jun: Dan je potpuno posvećen deci uz veliku Dečiju karnevalsku povorku i nastup popularnih Haos animatora. Kasnije uveče, centar grada će pulsirati u ritmu velike karnevalske salsa žurke, dok će na glavnoj bini koncert održati legendarni Halid Muslimović.

Subota, 27. jun: Udarni dan karnevala donosi zagrevanje uz mažoretkinje i sastav Mariachi La Paloma Dobova. U 19 časova kreće centralni događaj – Velika internacionalna karnevalska povorka sa jedinstvenim, ručno izrađenim alegorijskim kolima i trupama iz zemlje i regiona. Nakon spektakularnog vatrometa, na glavnu binu u 22 časa izlazi regionalna muzička zvezda Dragana Mirković.

Nedelja, 28. jun: Poslednji dan rezervisan je za Otvoreno prvenstvo u plesu i tradiciju tamburaša u gradskom parku.Bela Crkva s ponosom čuva tradiciju ovog autentičnog festivala koji spaja tradiciju dugu skoro dva veka sa modernim ritmom. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da posete ovu jedinstvenu letnju feštu i postanu deo karnevalske magije.

(Pančevac)