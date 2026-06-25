Novi sjaj za centar kulture u Sefkerinu

Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u opštini Opovo obezbediće moderne i bezbedne uslove za rad kulturnih udruženja i manifestacija u ovom mestu, prenosi sajt naseopovo.

Na objektu Doma kulture u Sefkerinu u punom jeku su građevinski radovi na realizaciji prve faze kapitalnog projekta koji obuhvata kompletnu zamenu krovnog pokrivača i krovne konstrukcije.

Ovaj poduhvat predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obnovi lokalne kulturne infrastrukture na celoj teritoriji opštine Opovo.

Za ovu investiciju izdvojena su značajna finansijska sredstva u iznosu od 20 miliona dinara, koja je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Ova podrška još jednom potvrđuje jasnu opredeljenost Pokrajinske vlade da sistemski ulaže u unapređenje i očuvanje kulturnih objekata u lokalnim samoupravama širom Vojvodine.

Gradilište i dosadašnji tok radova zvanično su obišli predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov i pokrajinski poslanik Predrag Ginculj, u pratnji predsednika Mesne zajednice Sefkerin Stevana Stankova.

Tokom obilaska, čelnici lokalne samouprave i pokrajine detaljno su se upoznali sa dinamikom izvođenja radova na terenu, koji se odvijaju po planu, i definisali naredne korake predviđene ovim projektom.

Završetkom ove faze i sanacijom krova, Dom kulture u Sefkerinu biće trajno zaštićen od propadanja i vlage, čime se postavljaju čvrsti temelji za dalji razvoj kulturnog i društvenog života svih meštana.

(Naše Opovo)