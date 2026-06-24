Festival Dani muzike, pesme i igre u Starčevu od 25. do 28. juna

STARČEVO – Manifestacija „Dani muzike, pesme i igre” u Starčevu je četvorodnevni muzički festival koji se i ove godine održava u našem mestu. Ovaj događaj služi kao svojevrsni uvod u bogato kulturno leto i višenedeljne „Dane druženja”.

Festival na jednom mestu okuplja ljubitelje najrazličitijih muzičkih žanrova — od tradicionalnog folklora i klasične muzike, preko narodnog melosa, pa sve do čvrstog rok zvuka i hip-hopa. Pored večernjih koncerata renomiranih izvođača, poseban deo programa posvećen je najmlađima kroz kreativne radionice i plesne nastupe.

Organizatori festivala su Mesna zajednica Starčevo i Dom kulture, uz podršku Grada Pančeva, a ulaz na sve programe je potpuno besplatan za sve posetioce.

Kompletan raspored manifestacije

Četvrtak, 25. jun

20:00č — Svečano otvaranje i nastup folklornog ansambla KUD „Neolit” Starčevo.

20:45č — Moderni muzički performans DJ & Violina show (obrade svetskih pop hitova).

Petak, 26. jun

21:00č — Rok zagrevanje uz nastup sastava Najda i Van Kontrole (bivši pevač grupe SMAK).

22:00č — Centralni rok koncert legendarne grupe Bajaga i instruktori na Trgu neolita.

Subota, 27. jun

20:30č — Tradicionalna romska muzika i nastup Paganini benda (Romska rapsodija).

21:00č — Koncert narodne muzike: Halid Muslimović i Jarani.

Nedelja, 28. jun

18:30č — Dečiji program (plesni studio „Balerina”, lokalni izviđači i animatori).

20:30č — Koncert klasične muzike u izvođenju trija „Čarobne žice” (Mala sala Doma kulture).

21:45č — Zatvaranje festivala uz Hip-Hop veče u prostorijama Kreativnog kulturnog kluba (KKK)

(Pančevac)