Vršac obnavlja pešačke staze

U toku je kompletna rekonstrukcija trotoara sa obe strane ulice na jednoj od najprometnijih deonica u Vršcu, a uporedo se radi i na modernizaciji gasne mreže. Naime, početkom ove nedelje zvanično su započeti radovi na tekućem održavanju i kompletnoj obnovi trotoara u Ulici Dimitrija Tucovića.

Radovi se izvode na deonici od raskrsnice sa Ulicom Nikite Tolstoja pa sve do raskrsnice sa ulicama Skadarskom i Mihajla Pupina.

Zbog velike dotrajalosti postojećih pešačkih staza, građevinske ekipe vrše iskop i uklanjanje kompletne stare konstrukcije sa obe strane ulice. Nakon temeljne pripreme terena, biće ugrađen čvrst noseći sloj od drobljenog kamenog agregata, preko kojeg će se postavljati nove prefabrikovane betonske ploče. Nove staze biće oivičene betonskim ivičnjacima, a sistem je projektovan tako da sadrži i otvorene betonske kanalete koje će efikasno odvoditi atmosferske vode ka zelenim površinama i kanalima.

Ono što je posebno važno za stanovnike ovog dela grada jeste da se posao obavlja koordinisano. Paralelno sa građevinskim radovima na trotoarima, ekipe JKP „Drugi oktobar“ – Sektor gasovoda vrše zamenu dotrajalog čeličnog gasovoda i svih gasnih priključaka za objekte koji se nalaze sa neparne strane ulice.

Prema trenutnim procenama i planu izvođenja, kompletni radovi na ovoj deonici trajaće naredna dva do tri meseca.

U zoni gradilišta već je postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Nadležne službe apeluju na sve vozače i pešače da maksimalno prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, budu strpljivi i striktno poštuju postavljene znakove kako bi se radovi odvijali bezbedno i nesmetano.

(Pančevac)