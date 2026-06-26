Dom omladine Vršac: Psyhole Gathering Serbia u subotu

LJubitelje elektronske muzike i jedinstvenih audio-vizuelnih doživljaja u subotu, 27. juna, očekuje nesvakidašnji muzički događaj u Domu omladine Vršac.

Pod nazivom „Psyhole Gathering Serbia“, publika će imati priliku da uživa u snažnim ritmovima psihodeličnog transa i nastupima izvodjača Munja i Psya, koji će publiku povesti na muzičko putovanje kroz prepoznatljivu atmosferu psihodelične elektronske scene.

Program počinje u 21 čas, a trajaće do 1 čas posle ponoći, uz pažljivo osmišljen audio-vizuelni ambijent koji će prostor Doma omladine pretvoriti u jedinstveno mesto susreta muzike, svetlosnih efekata i kreativne energije.

Organizatori najavljuju veče ispunjeno pozitivnom atmosferom, druženjem i plesom, namenjeno svima koji vole elektronsku muziku i žele da dožive nešto drugačije od uobičajenih koncertnih formata.

Ulaz je slobodan.