Vršac dobio prvu državnu magnetnu rezonancu vrednu skoro tri miliona evra



Kroz uspešan prekogranični projekat sa Rumunijom, Specijalna bolnica „Dr Slavoljub Bakalović“ otvorila je najsavremeniji Kabinet za magnetnu rezonancu, čime se ukida potreba da pacijenti na ove preglede odlaze u druge gradove.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu zvanično je pustila u rad aparat za magnetnu rezonancu, što predstavlja istorijski iskorak za zdravstvenu zaštitu ovog dela Srbije.

Ovo je prvi uređaj ove vrste u vlasništvu jedne državne zdravstvene ustanove na području Južnog Banata, čime je pacijentima obezbeđena brža, preciznija i dostupnija dijagnostika neuroloških i psihijatrijskih oboljenja, bez izlaganja zračenju.

Nabavka opreme i dogradnja novog dela CT/RTG kabineta realizovani su u okviru velikog međunarodnog projekta „Rana dijagnoza – Živeti dobro s demencijom“ (LIWELL), kroz Interreg IPA program Rumunija – Srbija. Ukupna vrednost investicije za vršačku bolnicu iznosi čak 2.957.427 evra, od čega je Evropska unija obezbedila sufinansiranje u iznosu od 2.513.813 evra. Bolnica je ovaj projekat sprovela kao vodeći korisnik u partnerstvu sa Okružnom bolnicom za urgentnu medicinu Rešica iz Rumunije.

Svečanom otvaranju novog kabineta prisustvovali su predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Pokrajinske vlade, zdravstvenih ustanova, kao i partneri iz Rumunije. Crvenu traku zvanično su presekle gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i direktorka bolnice dr Jelena Đokić.

Gradonačelnica Dragana Mitrović naglasila je da ovaj aparat donosi veću sigurnost za građane i označava početak ere velikih razvojnih projekata u lokalnom zdravstvu. Ona je čestitala rukovodstvu bolnice na sposobnosti da sopstvenim znanjem i vizijom privuče milionske evropske investicije koje će u narednim decenijama služiti hiljadama pacijenata.

Direktorka bolnice, dr Jelena Đokić, istakla je da primena magnetne rezonance ima neprocenjiv značaj za rano otkrivanje neurodegenerativnih bolesti, posebno kod osoba sa sumnjom na demenciju. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije Nemanja Martinović pohvalio je vršačku bolnicu kao primer ustanove koja već godinama uspešno koristi evropske fondove za podizanje kvaliteta javnih usluga i unapređenje života u lokalnoj zajednici.

(Pančevac)