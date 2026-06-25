Vršac dobio prvu državnu magnetnu rezonancu vrednu skoro tri miliona evra
Kroz uspešan prekogranični projekat sa Rumunijom, Specijalna bolnica „Dr Slavoljub Bakalović“ otvorila je najsavremeniji Kabinet za magnetnu rezonancu, čime se ukida potreba da pacijenti na ove preglede odlaze u druge gradove.
Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu zvanično je pustila u rad aparat za magnetnu rezonancu, što predstavlja istorijski iskorak za zdravstvenu zaštitu ovog dela Srbije.
Ovo je prvi uređaj ove vrste u vlasništvu jedne državne zdravstvene ustanove na području Južnog Banata, čime je pacijentima obezbeđena brža, preciznija i dostupnija dijagnostika neuroloških i psihijatrijskih oboljenja, bez izlaganja zračenju.
Nabavka opreme i dogradnja novog dela CT/RTG kabineta realizovani su u okviru velikog međunarodnog projekta „Rana dijagnoza – Živeti dobro s demencijom“ (LIWELL), kroz Interreg IPA program Rumunija – Srbija. Ukupna vrednost investicije za vršačku bolnicu iznosi čak 2.957.427 evra, od čega je Evropska unija obezbedila sufinansiranje u iznosu od 2.513.813 evra. Bolnica je ovaj projekat sprovela kao vodeći korisnik u partnerstvu sa Okružnom bolnicom za urgentnu medicinu Rešica iz Rumunije.
Gradonačelnica Dragana Mitrović naglasila je da ovaj aparat donosi veću sigurnost za građane i označava početak ere velikih razvojnih projekata u lokalnom zdravstvu. Ona je čestitala rukovodstvu bolnice na sposobnosti da sopstvenim znanjem i vizijom privuče milionske evropske investicije koje će u narednim decenijama služiti hiljadama pacijenata.
(Pančevac)