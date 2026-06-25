Čuvari tradicije iz Bele Crkve: Veliki uspeh učenika Tehničke škole „Sava Munćan“ na Vidovdanskom saboru

Na prestižnom literarnom konkursu u Novoj Pavlici, vršački i belocrkvanski srednjoškolci osvojili visoka priznanja u pisanju tradicionalnih zdravica.

U prelepom ambijentu porte manastira Nova Pavlica, u samom srcu Raške, u nedelju 28. juna 2026. godine biće održan tradicionalni, 19. po redu Vidovdanski sabor.

Ova velika manifestacija, koju zajednički organizuju Udruženje „Izvorak“, Opština Raška i brojni čuvari nacionalnog identiteta, svake godine okuplja najtalentovanije mlade autore koji kroz pisanu reč čuvaju srpsku baštinu i običaje.

Kao i prethodnih godina, na zvaničnom literarnom konkursu pod nazivom „Domaćine, zdrav mi bio“ aktivno je učestvovala i Tehnička škola „Sava Munćan“ iz Bele Crkve. Njeni učenici ostvarili su izuzetan uspeh u oštroj konkurenciji srednjih škola iz cele Srbije, pokazavši da vrhunski sportski duh i talenat za tradiciju idu ruku pod ruku.

Učenik odeljenja 3-1 Aleksa Bajić, koji je inače uspešan vaterpolista, osvojio je visoko treće mesto za svoju autentičnu zdravicu namenjenu venčanju sestre Jelene. Pored njega, njegov školski drug Strahinja Radošević, inače aktuelni državni prvak u šahu, nagrađen je posebnom zahvalnicom za originalno napisanu zdravicu u čast šahistima.

Kolektiv Tehničke škole „Sava Munćan“ uputio je najsrdačnije čestitke svojim talentovanim đacima, uz želje da i u budućnosti nastave da nižu uspehe u pisanju beseda i tradicionalnih zdravica. Takođe, izražena je velika zahvalnost domaćinima iz Raške na toplom gostoprimstvu i uspešnoj dugogodišnjoj kulturnoj saradnji.

(Pančevac)