Kovačica: Muzika nas sve spaja

Povodom Svetskog dana muzike, omladinska sala Doma kulture „3. oktobar” u Kovačici bila je mesto prave muzičke čarolije, gde su svoja umeća prikazali najmlađi lokalni talenti, prenosi RTV Kovačica.

Svečani koncert održan je pod prepoznatljivim motom „Muzika nas sve spaja”, koji na najlepši način šalje poruku o muzici kao univerzalnom jeziku koji bez granica povezuje ljude, generacije i različite kulture.

Publika u prepunoj sali imala je jedinstvenu priliku da uživa u bogatom i raznovrsnom programu koji su mesecima vredno pripremali mališani i mladi muzičari iz Kovačice.

Ovaj uspešan kulturni događaj rezultat je predanog rada i pedagoškog truda nastavnika muzičke kulture Pavela Tomaša starijeg i profesora muzike Pavela Tomaša mlađeg, kod kojih mladi izvođači pohađaju časove i razvijaju svoj talenat. Dugotrajni aplauzi na kraju svake numere potvrdili su da Kovačica ima sjajnu muzičku budućnost i mlade umetnike na koje cela zajednica može da ponosna.

(RTV Kovačica)