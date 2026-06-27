Padina: Mladi pijanisti oduševili koncertom

U prijatnoj i svečanoj atmosferi parohijskog doma Slovačke evangeličke crkve u Padini, 19. juna, održan je koncert klasične muzike učenika Osnovne muzičke škole „Jovan Bandur“ koji pohađaju časove klavira, prenosi RTVKovačica.

Pred publikom je nastupilo dvadesetak mladih pijanista, koji su izveli raznovrstan program i pokazali znanje i napredak stečen tokom školske godine. Sa učenicima je radila profesorka klavira Marijana Marček Valenta iz Muzičke škole „Jovan Bandur“ u Pančevu.

(RTV Kovačica)