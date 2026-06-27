Kulturna dešavanja Južni Banat

Pogledajte kako je bilo na zajedničkom nastupu dece iz Kovačice i Bratislave

15:00

27.06.2026

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Printscreen/RTVKovačic

U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici održan je kulturno-umetnički program dečjih folklornih ansambala „Hruštička“ i „Vločka“ iz Kovačice, uz učešće gostujućeg ansambla „Vienok“ iz Bratislave u Slovačkoj, prenosi RTV Kovačica.

Program je organizovan kao generalna proba pred Festival dečjih folklornih ansambala „Zlata brana“, koji je održan u Kisaču.

Kovačička publika imala je priliku da uživa u raznovrsnom programu i da oseti deo atmosfere jednog od najznačajnijih dečjih folklornih festivala Slovaka u Srbiji.

 

(RTV Kovačica)

Tagovi

Bratislava dečji ansambl Hruščinka Kovačica Vienok

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