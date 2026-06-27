Pogledajte kako je bilo na zajedničkom nastupu dece iz Kovačice i Bratislave

U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici održan je kulturno-umetnički program dečjih folklornih ansambala „Hruštička“ i „Vločka“ iz Kovačice, uz učešće gostujućeg ansambla „Vienok“ iz Bratislave u Slovačkoj, prenosi RTV Kovačica.

Program je organizovan kao generalna proba pred Festival dečjih folklornih ansambala „Zlata brana“, koji je održan u Kisaču.

Kovačička publika imala je priliku da uživa u raznovrsnom programu i da oseti deo atmosfere jednog od najznačajnijih dečjih folklornih festivala Slovaka u Srbiji.

(RTV Kovačica)