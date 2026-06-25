Snimci zemljotresa u Venecueli: Zgrade se ruše, sve se trese, narod vrišti, beton pada na ljude

Raste broj stradalih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Crni bilans povećao se na najmanje 164 poginule osobe, a gotovo 1.000 je povređeno u snažnim zemljotresima. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima u najteže pogođenim područjima i da vlasti procenjuju razmere štete na infrastrukturi, stambenim objektima i javnim ustanovama, preneo je Rojters.

Na jednom snimku vidi se kako prestravljena žena vrišti i udaljava se od zgrade sok deo betona sa nje pada na ulicu, dok su u drugom, koji je nastao u Hunkitu, parohiji Karakasa, mogu videti ljudi sabijeni nasred ulica i oni koji beže od zgrada koje se ruše kao da su od papira.

U druga dva snimka zabeleženo je kako sa višespratnice padaju delovi betona dok se zemlja trese, dok je u jednoj uličici punoj ljudi pukao deo zida čiji su delovi odleteli na ulicu.

Terremoto/ Junquito

Venezuela 😫😫😩👇😱 pic.twitter.com/o4vD0mbqsa — Me dicen la Negra 🥰 🇻🇪 (@yeligamboa) June 25, 2026

Prva dve zemljotresa, jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodila su Venecuelu u sredu popodne (18.04), a za njima je usledilo čak još 10 slabijih.

Najteže je pogođena savezna država La Gvajra, u kojoj se srušio veliki broj zgrada i u kojoj je proglašeno vanredno stanje.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da ostanu mirni, ali i da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Pozvala je lekare, medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje da se jave na radna mesta kako bi pomogli u zbrinjavanju povređenih.

24sedam.rs