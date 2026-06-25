Snimci zemljotresa u Venecueli: Zgrade se ruše, sve se trese, narod vrišti, beton pada na ljude

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18:30
25.06.2026
Raste broj stradalih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Crni bilans povećao se na najmanje 164 poginule osobe, a gotovo 1.000 je povređeno u snažnim zemljotresima. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima u najteže pogođenim područjima i da vlasti procenjuju razmere štete na infrastrukturi, stambenim objektima i javnim ustanovama, preneo je Rojters.
Na jednom snimku vidi se kako prestravljena žena vrišti i udaljava se od zgrade sok deo betona sa nje pada na ulicu, dok su u drugom, koji je nastao u Hunkitu, parohiji Karakasa, mogu videti ljudi sabijeni nasred ulica i oni koji beže od zgrada koje se ruše kao da su od papira.
#temblor #Venezuela #Impresionante pic.twitter.com/CRGqjbpTqq
— Alex Rivas (@AlexRivas10) June 24, 2026
U druga dva snimka zabeleženo je kako sa višespratnice padaju delovi betona dok se zemlja trese, dok je u jednoj uličici punoj ljudi pukao deo zida čiji su delovi odleteli na ulicu.
Terremoto/ Junquito
Venezuela 😫😫😩👇😱 pic.twitter.com/o4vD0mbqsa
— Me dicen la Negra 🥰 🇻🇪 (@yeligamboa) June 25, 2026
Prva dve zemljotresa, jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodila su Venecuelu u sredu popodne (18.04), a za njima je usledilo čak još 10 slabijih.
🚨#URGENTE | Terremoto en Caracas #Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/cdabSD5sn5
— 𝐸𝑎𝑠𝑦 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑎 📖 (@Easy_Biblia) June 24, 2026
Najteže je pogođena savezna država La Gvajra, u kojoj se srušio veliki broj zgrada i u kojoj je proglašeno vanredno stanje.
Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da ostanu mirni, ali i da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Pozvala je lekare, medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje da se jave na radna mesta kako bi pomogli u zbrinjavanju povređenih.
24sedam.rs