Banatski Karlovac: Otvoren vrtić Poletarac

Novi energetski efikasan objekat vredan više od 177 miliona dinara obezbediće savremene uslove boravka i veći kapacitet za 220 mališana iz ove opštine.

U Banatskom Karlovcu danas je svečano otvoren novoizgrađeni vrtić „Poletarac“, savremeni objekat kapaciteta 220 mesta, u čiju je izgradnju i opremanje uloženo više od 177 miliona dinara.

Novi vrtić su presecanjem vrpce na upotrebu predali ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković i predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić.

Novi objekat se prostire na 1.436 kvadratnih metara i izgrađen je na mestu starog i dotrajalog vrtića. Projektovan je po najvišim ekološkim standardima, što ga čini potpuno energetski efikasnim, a ujedno pruža znatno bolje i bezbednije uslove za boravak, vaspitanje i ranu edukaciju dece u ovoj lokalnoj zajednici.

Najviši standardi i prošireni kapacitetiMinistar prosvete Dejan Vuk Stanković naglasio je da je proširenjem kapaciteta rešen dugogodišnji problem i omogućena veća dostupnost predškolskog obrazovanja u Alibunaru.

„Sve prostorije za boravak opremljene su najsavremenijim nameštajem, modernim didaktičkim sredstvima, igračkama i pratećom opremom koja garantuje kvalitetan vaspitno-obrazovni rad. Takođe, objekat poseduje i potpuno novu, moderno opremljenu kuhinju za pripremu obroka po najstrožim sanitarnim i bezbednosnim standardima“, izjavio je Stanković.

Investicija vredna preko 177 miliona dinaraUkupna investicija u građevinske radove iznosila je 175,8 miliona dinara, dok je u opremanje unutrašnjeg prostora uloženo dodatnih 1,2 miliona dinara. Projekt je realizovan u okviru šireg programa „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, koji se u Srbiji sprovodi uz stratešku finansijsku podršku Svetske banke.

Kroz ovaj program do sada je uspešno izgrađeno i predato na upotrebu 19 vrtića u 21 lokalnoj samoupravi širom zemlje, uključujući opštine poput Šida, Novog Pazara, Leskovca, Čačka i Alibunara.

Iz ministarstva najavljuju da će uskoro ključevi novih vrtića biti uručeni i roditeljima u:

Kragujevcu

Prijepolju

Prokuplju

Aranđelovcu

Slede velika ulaganja u osnovne škole i jednosmenski radNakon uspešnog završetka projekata u predškolskom sektoru, Ministarstvo prosvete fokus preusmerava na osnovno obrazovanje.

Ministar Stanković je najavio novi investicioni ciklus vredan 66,3 miliona evra, koji će se do 2030. godine takođe realizovati u saradnji sa Svetskom bankom.

Glavni cilj ove masovne investicije biće modernizacija školskih objekata i masovno uvođenje obogaćenog jednosmenskog rada. Ovaj sistem, koji se uspešno primenjuje od školske 2019/2020. godine u oko 400 škola, nudi učenicima strukturirane, kreativne i edukativne aktivnosti nakon redovne nastave.

Dugoročni strateški cilj Ministarstva prosvete jeste da se ovaj model proširi na apsolutno sve osnovne škole u Srbiji do 2030. godine.

(Pančevac)