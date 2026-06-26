Strašni snimci iz vazduha: Šteta posle zemljotresa u Venecueli izaziva jezu

Stanovnici Karakasa i drugih većih gradova na severnoj obali Venecuele proveli su noć u strahu i neizvesnosti nakon snažnih zemljotresa koji su pogodili zemlju u sredu uveče po lokalnom vremenu.

Prema zvaničnim podacima, dva potresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale odnela su 235 života, dok je više od 4.300 ljudi zadobilo povrede.

Ipak, postoji bojazan da je stvarni broj stradalih znatno veći. Dva snažna udara, koja su usledila u razmaku od svega 39 sekundi, izazvala su rušenje i ozbiljna oštećenja velikog broja višespratnica, a hiljade ljudi i dalje se vode kao nestale.

VISTA AÉREA DEL DESASTRE POR LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA ‼️ pic.twitter.com/c1U8IX7ai4 — INSPECTORCRUSS17 𝕏 🇨🇱 🇺🇸 🇮🇱 (@INSPECTORCRUSS1) June 25, 2026

Na društvenim mrežama i u medijima pojavili su se potresni snimci koji svedoče o teškoj situaciji i ograničenim mogućnostima venecuelanskih spasilačkih službi. U njima se vide ekipe koje tokom noći pretražuju ruševine, osvetljavajući teren svetlom mobilnih telefona.

Sada su se pojavili i novi snimci iz vazduha, koji su otkrili razmere razaranja u obalskim gradovima Maiketija i La Gvajra na severu zemlje. U njima se vidi da je veliki broj višespratnih objekata pretrpeo ozbiljna konstrukciona oštećenja, dok su mnoge zgrade potpuno urušene.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Takvi prizori ukazuju na ozbiljne posledice dugogodišnje ekonomske krize u zemlji. Mnoge državne službe, prema dostupnim informacijama, nemaju ni osnovnu opremu za reagovanje u vanrednim okolnostima, a nedostaju im i teška mehanizacija i savremeni uređaji za pronalaženje ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Zbog toga se velika očekivanja polažu u međunarodnu pomoć i dolazak specijalizovanih spasilačkih timova iz inostranstva, koji bi mogli da odigraju presudnu ulogu u potrazi za preživelima.

Posledice katastrofe ostavile su desetine, a moguće i stotine hiljada stanovnika severnog dela Venecuele bez krova nad glavom, kao i bez pristupa hrani i pijaćoj vodi.

(24sedam)