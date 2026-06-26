Nove koreografije i nastupi obeležili prolećnu sezonu KUD-a „Vasil Hadžimanov“ iz Jabuke

Nove koreografije i zapaženi nastupi obeležili su prolećnu sezonu dečje sekcije KUD-a „Vasil Hadžimanov“ iz Jabuke. Ovog leta najmlađi folkloraši će u novim nošnjama zaigrati na brojnim festivalima i koncertima, a ekipa naše televizije uverila se da se mališani vredno pripremaju za nove izazove.

Ruka u ruci i osmeh na licu – nema boljeg načina da se narodna tradicija doživi, iskusi i oseti. Negovanje takvih vrednosti i prenošenje na nove generacije glavni su zadatak kulturno-umetničkih društava našeg grada. Među njima je i KUD „Vasil Hadžimanov“ iz Jabuke. Najmlađa sekcija ovog društva trenutno broji 22 člana, a sudeći po rečima mališana, čini se da je misija razvijanja ljubavi prema folkloru u Jabuci u potpunosti uspela.

KUD „Vasil Hadžimanov“ već decenijama, kroz igru i pesmu, promoviše srpsku i makedonsku tradiciju. Mališani rado uče nove korake, a najviše uživaju u brzim igrama, kojima mogu da se najbolje „pokažu“. Od početka godine, svoje znanje i veštine predstavili su na brojnim koncertima i manifestacijama.

Zanimljivo je to što se u ovoj sezoni dečja sekcija može pohvaliti i šestoricom dečaka u svom sastavu. Upis novih članova vrši se u toku cele godine, te iz društva pozivaju svu decu zainteresovanu za učenje, druženje i rekreaciju da im se priključe.

Kada je reč o planovima za naredni period, igrače očekuje osmišljavanje i uvežbavanje novih koreografija, kao i učešća na brojnim letnjim festivalima i koncertima. Ono što će posebno obradovati najmlađe je izrada novih dečjih nošnji, zahvaljujući kojim će još jače zablistati na svakom budućem takmičenju i nastupu.

(Pančevac)