Za projekte u oblasti kulture u Vršcu 20,5 miliona dinara

Ministar kulture u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković potpisao je danas u Vršcu sedam ugovora kojima Ministarstvo kulture ove godine ulaže 20,5 miliona dinara za kulturu na teritoriji tog grada.

Selaković je rekao da su sredstva opredeljena za nastavak sanacije dvorca u Vlajkovcu (16.100.000 dinara) i Gradskog muzeja (4.400.000 dinara), podsetivši na to da je od 2024. godine do danas Ministarstvo u ovaj grad uložilo više od 83.800.000 dinara.

Jedan od kapitalnih projekata u koji smo ušli tokom prethodne godine jeste sanacija, rekonstrukcija i revitalizacija dvorca u selu Vlajkovac na teritoriji Grada Vršca, rekao je ministar, dodavši da je prošle godine za te svrhe opredeljen iznos od 16.632.000 dinara.

Prema njegovim rečima, ove godine je potpisano i pet ugovora sa Gradskim muzejom u Vršcu koji će biti privlačna tačka za dolazak velikog broja posetilaca, naročito 2027. godine, kada će Beograd i naša država biti domaćini Svetske specijalizovane izložbe EKSPO.

Ministar je rekao i da je vršačko Gradsko pozorište „Jovan Sterija Popović“ važna referentna tačka za kulturni život u čitavom Južnom Banatu, ali i da postoje mnogi sadržaji na kojima treba raditi i pripremiti vršačku kulturnu infrastrukturu za 2027. godinu kada će biti održan EKSPO.

Ustanove kulture u Vršcu su i te kako posvećene saradnji sa Ministarstvom, redovno učestvuju na našim konkursima i dosadašnja ulaganja u iznosu od 83.800.000 dinara nisu konačna zato što naši konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva i zaštite kulturnog nasleđa još uvek nisu okončani, predočio je Selaković.