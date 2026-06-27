„Mačak u čizmama“ oduševio najmlađu publiku u Kačarevu

Sala Doma omladine u Kačarevu bila je ispunjena u četvrtak, 25. juna, a razlog za to bila je pozorišna predstava za decu „Mačak u čizmama”, izvedena u okviru pozorišnog repertoara Doma kulture Kačarevo.

Tom prilikom su najmlađi sugrađani, u pratnji roditelja, baka i deka, uživali su u duhovitoj i dinamičnoj interpretaciji jedne od najpoznatijih svetskih bajki.

Od prvih minuta predstave bilo je jasno da će publika aktivno pratiti dešavanja na sceni.

Smeh, aplauzi i glasno navijanje za omiljene junake smenjivali su se tokom čitavog izvođenja, dok su glumci veštom igrom uspevali da uspostave neposredan kontakt sa decom i uvedu ih u čarobni svet maštovitih dogodovština.

Iako zasnovana na dobro poznatoj priči, predstava je klasičnu bajku ispričala na nešto drugačiji, savremeniji način, zadržavajući pritom njene osnovne vrednosti – snalažljivost, hrabrost, prijateljstvo i veru da se uz domišljatost i dobro srce mogu savladati i najveće prepreke.

Autor teksta je Saša Mandić, dok režiju potpisuje Nikola Marković, za upečatljiv vizuelni identitet predstave zaslužni su Zoran Stojanović i Nataša Stefanović, koji su osmislili maske i kostime, dodatno doprinoseći bajkovitoj atmosferi na sceni.

Publiku su kroz ovu nesvakidašnju priču vodili glumci Katarina Živković, Marko Topolovački, Nikola Marković i Marija Žeravica, koji su energičnom i razigranom glumom osvojili simpatije najmlađih gledalaca.

(Pančevac/J. Filipović)

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