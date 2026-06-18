Kačarevo: Aleksandar Čotrić predstavio knjigu „Slano i ljuto – dva veka srpskog aforizma“

Promocija knjige „Slano i ljuto – dva veka srpskog aforizma“ održana je Velikoj sali Doma omladine u Kačarevu, a reč je o jedinstvenom izdanju koje sa više od tri i po hiljade aforizama sabira duhovno nasleđe jednog od najprepoznatljivijih književnih žanrova na srpskom jeziku.

O delu je govorio njen priređivač Aleksandar Čotrić, književnik i aforističar iz Pančeva, koji je okupljenoj publici približio nastanak ovog obimnog i višegodišnjeg istraživačkog poduhvata.

Radi se o prvoj antologiji srpskog aforizma objavljenoj u 21. veku, koja obuhvata gotovo celokupni korpus domaće aforističke književnosti od kraja 18. veka do današnjih dana.

U knjizi su zastupljena 166 autora iz Srbije i okolnih zemalja, kao i iz Velike Britanije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Švajcarske, što ovom izdanju daje i međunarodnu dimenziju.

Tokom promocije posetioci su imali priliku da čuju izbor najzanimljivijih aforizama koje su, pored ostalih, stvarali Eustahija Arsić, Savka Subotić, Jovan Jovanović Zmaj, Ljubomir Nenadović, kraljica Natalija Obrenović, Dušan Radović, Vladimir Bulatović Vib, Brana Crnčević, Arsen Dedić, Milovan Ilić Minimaks, kao i čuveni pančavački spisatelj kratke forme Zoran T. Popović.

Posebnu vrednost knjige predstavljaju aforizmi pronađeni u starim časopisima, novinama i arhivama iz 19. i početka 20. veka, od kojih su mnogi po prvi put objavljeni u jednoj knjizi.

Time je sačuvan značajan deo književne i kulturne baštine koji je decenijama bio dostupan samo istraživačima.

Autor je tokom predstavljanja istakao da srpski aforizam ima dugu i bogatu tradiciju, kao i da je oduvek predstavljao ogledalo društva, vremena i ljudi.

Kroz kratku formu, često satiričnu i duhovitu, aforističari su uspevali da zabeleže ono što čitavi romani ponekad ne mogu da saopšte.

Aleksandar Čotrić već decenijama zauzima značajno mesto na domaćoj književnoj i satiričnoj sceni.

Član je Udruženja književnika Srbije, Beogradskog aforističkog kruga i Moskovskog kluba aforistike, počasni član Društva književnika Kosova i Metohije i Unije aforističara Rumunije.

Uređuje stranice humora i satire u časopisima „Enigmatika“ i „Razbibriga“, dok u dnevnom listu „Politika“ već devet godina objavljuje rubriku „Iz istorije satire“.

(Pančevac/J. Filipović)

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