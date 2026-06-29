Bela Crkva dobija milione za obnovu kulture

BELA CRKVA – Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je u Beloj Crkvi tri ugovora kojima je Ministarstvo kulture opštini za kulturu ove godine opredelilo 14.950.000 dinara, sapštili su iz Ministarstva kulture.

Najveći iznos, 14.200.000 dinara obezbeđen je konkursom Ministarstva kulture „Gradovi u fokusu“ za adaptaciju i sanaciju dela belocrkvanskog Centra za kulturu, a ministar Selaković je ugovor potpisao sa predsednicom opštine Bela Crkva Tatjanom Kokar.

„Opština Bela Crkva je već drugu godinu zaredom partner Ministarstva kulture u kapitalnim ulaganjima. Prošle godine smo potpisali prvi ugovor kojim smo otpočeli rekonstrukciju, najveću od kada postoji, Centra za kulturu Bela Crkva, a ove nastavili istim putem. U ove dve godine uložili smo 20.300.000 dinara upravo za ovaj važan projekat“, rekao je Selaković.

Ministar je dodao da je u razgovoru sa opštinskim rukovodstvom bio u prilici da čuje potrebe i želju Belocrkvana da rekonstrukcija Centra za kulturu bude završena što pre.

„Dogovorili smo se da u narednom periodu i do kraja ove godine rekonstrukcija Centra za kulturu bude apsolutni priorite, a to konkretno znači da, ukoliko budemo u prilici da odvojimo dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta, Bela Crkva će biti apsolutno broj jedan u odnosu na sve druge opštine i gradove u Srbiji. To je naš zadatak“, naglasio je Selaković.

Podsećajući da je marta prošle godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio Belu Crkvu, Selaković je ukazao da je tom prilikom, između ostalog, konstatovana i potreba za rekonstrukcijom Centra za kulturu što je za Ministarstvo bio dovoljan signal i razlog da radi na realizaciji tog projekta.

Ovaj projekat ostvaren je kroz programsku liniju „Gradovi u fokusu“ formiranu 2016. godine. Reč je o prvoj godini kada je Srbija počela da pokazuje znakove svog ekonomskog oporavka i ozdravljenja i kada je na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike formirana ova programska linija. U prethodnih 11 godina za redom, kroz ‘Gradove u fokusu’ je uloženo dve milijarde 380 miliona dinara. Zahvaljujući ‘Gradovima u fokusu’ mnoge opštine i gradovi dobili su potpuno renovirane i rekonstruisane domove kulture, biblioteke, muzeje, bioskopske sale, uopšte kulturnu infrastrukturu“, zaključio je Nikola Selaković i izrazio zadovoljstvo što u njegovom mandatu kao ministra kulture može da se renovira i u potpunosti rekonstruiše najvažnija ustanova kulture u opštini Bela Crkva.

Pored ugovora za program „Gradovi u fokusu“ ministar je danas potpisao ugovore za Istorijski arhiv Bela Crkva (virtuelne rekonstrukcije kulturnog nasleđa) i belocrkvansku Narodnu biblioteku za čitaonicu na otvorenom.

(RTV)