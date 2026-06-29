Bela Crkva dobija milione za obnovu kulture

Najveći iznos, 14.200.000 dinara obezbeđen je konkursom Ministarstva kulture „Gradovi u fokusu“ za adaptaciju i sanaciju dela belocrkvanskog Centra za kulturu, a ministar Selaković je ugovor potpisao sa predsednicom opštine Bela Crkva Tatjanom Kokar.
„Opština Bela Crkva je već drugu godinu zaredom partner Ministarstva kulture u kapitalnim ulaganjima. Prošle godine smo potpisali prvi ugovor kojim smo otpočeli rekonstrukciju, najveću od kada postoji, Centra za kulturu Bela Crkva, a ove nastavili istim putem. U ove dve godine uložili smo 20.300.000 dinara upravo za ovaj važan projekat“, rekao je Selaković.
Ministar je dodao da je u razgovoru sa opštinskim rukovodstvom bio u prilici da čuje potrebe i želju Belocrkvana da rekonstrukcija Centra za kulturu bude završena što pre.
„Dogovorili smo se da u narednom periodu i do kraja ove godine rekonstrukcija Centra za kulturu bude apsolutni priorite, a to konkretno znači da, ukoliko budemo u prilici da odvojimo dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta, Bela Crkva će biti apsolutno broj jedan u odnosu na sve druge opštine i gradove u Srbiji. To je naš zadatak“, naglasio je Selaković.
Podsećajući da je marta prošle godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio Belu Crkvu, Selaković je ukazao da je tom prilikom, između ostalog, konstatovana i potreba za rekonstrukcijom Centra za kulturu što je za Ministarstvo bio dovoljan signal i razlog da radi na realizaciji tog projekta.
Ovaj projekat ostvaren je kroz programsku liniju „Gradovi u fokusu“ formiranu 2016. godine. Reč je o prvoj godini kada je Srbija počela da pokazuje znakove svog ekonomskog oporavka i ozdravljenja i kada je na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike formirana ova programska linija. U prethodnih 11 godina za redom, kroz ‘Gradove u fokusu’ je uloženo dve milijarde 380 miliona dinara. Zahvaljujući ‘Gradovima u fokusu’ mnoge opštine i gradovi dobili su potpuno renovirane i rekonstruisane domove kulture, biblioteke, muzeje, bioskopske sale, uopšte kulturnu infrastrukturu“, zaključio je Nikola Selaković i izrazio zadovoljstvo što u njegovom mandatu kao ministra kulture može da se renovira i u potpunosti rekonstruiše najvažnija ustanova kulture u opštini Bela Crkva.
Pored ugovora za program „Gradovi u fokusu“ ministar je danas potpisao ugovore za Istorijski arhiv Bela Crkva (virtuelne rekonstrukcije kulturnog nasleđa) i belocrkvansku Narodnu biblioteku za čitaonicu na otvorenom.
(RTV)