Južni Banat

Dom zdravlja Opovo: Kvalitenija i brža analiza krvi

11:00

29.06.2026

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Foto: Glas Opova

U laboratoriju Doma zdravlja iz Opova uskoro stiže nov aparat za koagulaciju, za koji je opština Opovo izdvojila skoro dva miliona dinara. Ovo će omogućiti pacijentima da u svojoj ambulanti izvade krv i dobiju rezutlte istog dana, kaže dr Sofija Popović, direktorka Doma zdravlja Opovo.

Dom zdravlja iz Opova nastavlja da  unapređuje svoj rad, nabavkom nove opreme, koja olakšava rad lekarima, a pacijentima omogućava da u zdrvstvenoj ustanovi u svom mestu završe kompletan pregled. U laboratoriju  Doma zdravlja Opovo uskoro stiže nov aparat za koagulaciju, za koji je sredstva u iznosu od  2 miliona dinara opebezdila lokalna samouprava.

Doktorka Sofija Popović  napominje da Dom zdravlja Opovo ima odličnu saradnju sa  opštinom Opova, koja se trudi da izađe u susret  zahtevima ove zdravstvene ustanove,  na korist i lekarima i pacijentima.

Dom zdravlja iz Opovo  zahvaljujući  pokrajinskom Sekretarijatu za zdravsto kupio je nov ultrzvučni aparat za  zdravstvnu ambulantu u Barandi, dok  je opština Opovo pomogla da se nabavi i novo terensko vozilo.

(RTV Pančevo)

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