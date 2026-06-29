Jubilarni 20. Vino fest u Vršcu na novoj lokaciji: Internacionalni žiri ocenjivao čak 150 uzoraka vina

VRŠAC – Vršac će sledećeg vikenda, tačnije 3. i 4. jula, biti domaćin jubilarnog, 20. po redu „Vino festa“, koji ove godine donosi značajne promene i osvežen koncept. Tradicionalna manifestacija seli se na novu lokaciju – u prelepi ambijent Gradskog parka, što će događaju dati potpuno novu dozu svežine i drugačiju atmosferu.

Uoči samog otvaranja manifestacije, internacionalna stručna komisija imala je izuzetno težak zadatak. Pred eminentnim stručnjacima našlo se čak 150 uzoraka vrhunskih vina iz domaćih i stranih podruma, među kojima je trebalo odabrati i proglasiti one najbolje.

Organizatori ističu da je osnovni cilj ovogodišnjih promena dodatno unapređenje manifestacije i njeno približavanje još široj publici. Uz bogatiju ponudu i nove sadržaje, posetioci će tokom dva festivalska dana moći da uživaju u degustacijama vina renomiranih vinarija, raznovrsnoj gastronomskoj ponudi, kao i atraktivnom pratećem muzičkom i zabavnom programu.

(Grad Vršac)