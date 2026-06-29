Magija na jesenjem repertoaru u Vršcu: Pozorište Sterija sprema velike promene, od septembra i onlajn prodaja karata

Narodno pozorište „Sterija“, koje u srcu Vršca uspešno traje još od davne 1921. godine, spremno dočekuje predstojeću jesenju sezonu uz značajne promene i osvežen koncept. Vredna ekipa vršačkog teatra već uveliko priprema bogat repertoar koji donosi savršen spoj tradicije i savremenog umetničkog izraza.

Publiku od septembra očekuju komedije koje oživljavaju prepoznatljivi duh Jovana Sterije Popovića, drame koje otvaraju važna društvena pitanja, kao i posebni programi kreirani za mlađe generacije. Pored jačanja glumačke trupe mladim talentima i kompletne obnove rada tehničke službe, pozorište uvodi i veliku tehnološku novinu – mesta u sali biće dostupna na samo nekoliko klikova putem onlajn kupovine karata.

Novoizabrani direktor Vanja Vučenović ističe da nastavlja davno započetu misiju ovog teatra. Cilj je da Vrščani i gosti grada uživaju u svakoj premijeri, a da scena „Sterije“ ostane prepoznatljivo mesto vrhunske umetnosti i istinske pozorišne magije koju lokalna publika uvek sa nestrpljenjem iščekuje.

(RTV Pančevo)