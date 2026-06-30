Veća bezbednost za đake prvake: Kovin obezbedio svetloodbojne prsluke za 265 mališana

Opština Kovin uspešno je realizovala projekat usmeren na zaštitu najmlađih školaraca u saobraćaju. Lokalna samouprava potpisala je ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke svetloodbojnih prsluka za učenike prvog razreda osnovnih škola.

Ukupna vrednost ove investicije u bezbednost iznosi 129.744,00 dinara. Pokrajinski sekretarijat finansira 80 odsto projekta sa 103.795,20 dinara, dok je preostalih 20 procenata, odnosno 25.948,80 dinara, obezbeđeno direktno iz budžeta Opštine Kovin. Zahvaljujući ovim sredstvima, 265 budućih prvaka na teritoriji opštine dobiće besplatne zaštitne prsluke na početku nove školske godine.

Ova preventivna mera značajno će povećati vidljivost dece na putu od kuće do škole i smanjiti rizik od saobraćajnih nezgoda. Saradnjom sa pokrajinskim institucijama, opština Kovin potvrđuje da je briga o bezbednosti i zdravlju najmlađih sugrađana jedan od ključnih prioriteta lokalne politike.

(Pančevac/OPština Kovin)